“Ganar plata minuto a minuto”: el presidente de YPF habló de un objetivo ambicioso y el futuro de un proyecto

En medio de la espera de una señal por el proyecto de ley de biocombustibles, el presidente de YPF, Horacio Marín, señaló que piensan trabajar en conjunto con otros actores de la cadena industrial para impulsarlo, aunque hizo observaciones sobre el tema. El directivo señaló que están transformando la petrolera, en conjunto con las medidas del presidente Javier Milei, y buscan convertirla en la más importante y eficiente del mundo.

En una sala llena en el Congreso Maizar 2025, que se realiza en el Goldencenter, el directivo dejó definiciones que delinean un rumbo ambicioso para la petrolera. Mencionó que, a través del programa 4×4, que implica cuadruplicar el valor de la compañía en cuatro años, han “dado vuelta al transatlántico”, aludiendo al giro estratégico de la empresa hacia la eficiencia, la rentabilidad y ser una compañía “no convencional”.

Sobre el rol del bioetanol y el biodiésel -hay un proyecto de ley estancado en el Congreso- pidió reglas claras para todos los actores. “Vinimos a trabajar con el bioetanol y no sectorialmente. Si hay una ley tiene que estar totalmente pareja, no es sectorial. Las leyes del biodiésel o bioetanol se tiene que hacer en conjunto. No por lobby; no es que se haga lo que dice YPF o las petroleras, ni es lo que dicen los automotrices. Son los tres juntos”, afirmó.

“Hay algo de lo que estoy orgulloso y es que hemos dado vuelta al transatlántico, una compañía que se enfoca en darle rentabilidad a los accionistas, no necesariamente YPF lo hacía por rentabilidad”, sostuvo. El objetivo, señaló, es que YPF se convierta “a partir del año que viene o antes, en una compañía 100% shale y van a producir solo en Vaca Muerta, no porque no se quiera hacer otras actividades, sino porque las demás áreas, el barril tenía muchas pérdidas y la pérdida que tenía era igual a la posibilidad de financiamiento». En ese sentido, aclaró que están haciendo un trabajo minucioso de eficiencia.

En el camino de la reconversión, afirmó, YPF apuesta por estándares internacionales: “Vamos a hacer cosas que solo se hacen en Europa, y es el primero que existe en el habla hispana”.

“Estamos viendo que a las 3 AM el consumo de nafta es baja, eso no se puede seguir haciendo y es un ejemplo claro”, dijo. Y precisó: “Nuestro objetivo es ganar plata minuto a minuto en todas las operaciones”.

Según Marín, “la Argentina está a precios internacionales”, aunque deslizó que es “más o menos”. Durante los últimos 20 años, señaló, las acciones de YPF “lo único que hicieron fue perder valor”. Ahora, bajo su gestión, “el valor de la acción de YPF se triplicó en un año”. El presidente vinculó esa mejora al “exitoso programa económico” y agregó: “La buena comunicación que tiene YPF hacia arriba, esto es lo que ha mejorado”.

Dado que el público es netamente de agro, afirmó estar convencido de que “el campo va a ser mejor aún todavía”. Y destacó el aporte del sector energético: “Estamos ayudando al ingreso fiscal de la Argentina y es lo que podemos hacer todos los individuos que trabajamos en el campo energético”.

“No cambiamos el país, hacemos lo que sabemos hacer, y ayudamos a traccionar e impulsar la industria. Estamos duplicando la producción de la Argentina y cuadriplicando la producción de Neuquén, porque estamos transformando Vaca Muerta en un gigante dormido”, agregó.

A lo largo de su charla defendió la idea de un 4×4 como símbolo de empuje: “Somos un tractor que tracciona las cuatro superruedas porque vamos a romper todas las paredes y superar todos los baches. Vamos a romper un status quo. Vamos a estar en 2030 como una de las petroleras más grandes del mundo, incluidas todas las árabes. Buscamos maximizar eficiencia. Nosotros tenemos que ser muy eficientes”.

Afirmó que Vaca Muerta es más competitivo que cualquier Shell americana, si no le ponen costos que no son operativos. Y apuntó al futuro: “Vamos a llegar al pico de producción, sea operador o no. Ahí nos damos cuenta de que YPF es Vaca Muerta”.

Respecto a la dinámica operativa, informó mejoras significativas en la perforación: “Cuando llegamos se tardaba casi un año, ahora se tardan 215 días y ya vamos por 170 días”. Habló también de contratos de largo plazo con proveedores, comparando el proceso a la eficiencia de Toyota: “Como hacer una Hilux a hacer un pozo. YPF es Walmart”.

El downstream también mostró avances: “En La Plata bajaron 266 millones de dólares de costos innecesarios, pero en realidad bajaron más de 400 millones”.

En materia de gas natural licuado (LNG), destacó un salto cualitativo: “En la Argentina no había LNG, no había nada concreto. YPF fue llamada y logró que fuera más grande a escala”. Y agradeció el apoyo presidencial: “Esto también se ha logrado gracias al presidente Javier Milei. Si no tenés un país lógico, no vendés gas: las camisetas de Milei venden gas”.

La proyección es contundente: “YPF va a ser una compañía de 2,08 millones de barriles para 2030”. En Vaca Muerta habrá 1600 pozos y una inversión récord: “La inversión que va a haber en Vaca Muerta en estos años es igual a la de los super major en los últimos años. La inversión en Neuquén es igual a la inversión que hacen los super major en un año, ergo va a ser la inversión más fuerte que se haga en el oil and gas. Tenemos que creerla, hacer escala y ser eficientes, y darnos cuenta de que este es otro país y otra compañía. Vamos a ser una compañía de crecimiento, no de dividendos. Vamos a ser una compañía imbatible”, cerró.

