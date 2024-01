Futsal: nueva fecha hoy lunes

El pasado viernes 5 se disputó en el Estadio «Ernesto Báncora» del Club Atlético 9 de Julio, la segunda fecha del Torneo de Futsal, con estos resultados, Alpargatas Don Mateo 8 vs. Industrias 9 de Julio 6; Manga de Gatos 3 vs. Roma F5 2; La Scaloneta 2 vs. 7L Los de Siempre 5; y Dennehy F.C. 6 vs. Deportivo Paraguayo 5.

Hoy lunes a partir de las 20 y 30 hs., se disputa la tercera fecha, con la característica que todos los equipos cuentan con la experiencia de haber competido, al menos el año pasado y todos jugaron la semana pasada un partido, algunos con grandes goleadas, comenzando Seitú que enfrenta a La Scaloneta; a las 21,30 El Rancho F.C. con Dennehy F.C.; a las 22,30 Águilas con Alpargatas Don Mateo; y cierran la jornada las 22,30 Pinturería Pintar con Manga de Gatos.