Futbol: Se juega hoy jueves, sábado y domingo

La Liga Nuevejuliense de Fútbol confirmó la programación para este fin de semana; donde además del Ascenso, se disputara el partido postergado de la Primera División A, entre Atlético Quiroga y El Fortín, correspondiente a la primera fecha de dicho torneo.

De esta manera conforme a lo informado, hoy jueves 22 de enero a las 21 horas adelantan su partido en el Estadio «Dr. Alberto Sampietro», el local el Club Atlético y Social Dudignac y 12 de Octubre, por el Torneo Mayor de Ascenso, mientras que el día sábado 24 de enero a las 20 hs. en la localidad de El Provincial, el local 18 de Octubre recibirá a Defensores de la Boca.

De dicho partido surgirá el ganador del Mayor. Si gana 18 de Octubre se adjudicaría se el Campeón del Ascenso, si gana o empata Defensores de la Boca se jugara una final, para conocer el campeón 25-26 de la categoría.

Partido pendiente de la A

Por su parte el domingo 25 de enero desde las 18 horas está previsto el encuentro que quedó pendiente de la 1era fecha del campeonato de Primera A entre Quiroga y El Fortín, ya que no se pudo jugar por anegamiento del campo de juego, a consecuencia de lluvia esa mañana.