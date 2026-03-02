Futbol: La 16º Fecha dejo intensos partidos y a San Martin como único puntero

La fecha 16 del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol dejo como balance una muy buena jornada de goles, partidos de alto calibre futbolístico y al Club San Martin como único puntero del campeonato local.

Todo comenzó el viernes cuando en el Estadio «Juan Ángel Maldonado», San Agustín recibió a Naon y en un partido donde ambos equipos dominaron en cada tiempo, fue el granate quien supo aprovecharlo y termino ganando 2 a 1, aun cuando sobre el final la presión del visitante fue intensa, San Agustín supo defenderse y cuidar su arco.

El sabado en la localidad de Patricios, Atlético Patricios recibió a El Fortín y terminaron empatados en cero.

En la Niña, el local, Atlético La Niña, necesitaba de sumar puntos. En frente tuvo al Atlético French, que desde el inicio de la segunda vuelta, no ha parado de ganar. Tambien lo hizo ante La Niña a quien le gano por 3 a 0.

En el Estadio «Vicente Cusatti», Libertad recibió a Once Tigres, que parece siempre le cae muy bien ese escenario, y en esta oportunidad con un Vladimir Ascani encendido, los dirigidos por Nico Simón ganaron 2 a 0, y se ponen a tiro en el tercer lugar del torno.

En el Palomar, uno de los clásicos del futbol nuevejuliense, Agustín Álvarez recibió a Atlético 9 de Julio. Ambos equipos llegaron con la necesidad de llevarse puntos. Empezo ganando Agustin Alvarez y a los pocos minutos, un penal para Atletico 9 de Julio, Macaganani no pudo convertirlo en gol. Sin embargo a medida que pasaban los minutos y cuando todo parecia una victoria para el loca, Macagnani, goleador del torneo, marco el 1 a 1 casi sobre el final y en tiempo de descuento, Bosio aumento para los dirigidos por Omar Santorelli, quedandose con el clasico, los «rojos del palomar». Con este resultado, Agustin Alvarez se aleja de la zona de descenso.

Finalmente, en el Estadio «Santiago Noe Baztarrica», jugaron San Martin y Atlético Quiroga, donde ambos equipos entregaron un muy buen partido y siete goles. Gano San Martin por 4 a 3, pero lo vivido fue una emoción en todo momento, donde se pudo ver una partido abierto y donde los dos equipos fueron muy ofensivos en todo momento. Con este resultado, San Martin quedo puntero del torneo.

Sintesis F16

San Agustín 2 vs. Naón1

Atl. Patricios 0 vs. El Fortín 0

Atl. La Niña 0 vs. Atl. French 3

Libertad 0 vs. Once Tigres2

Ag. Alvarez 2 vs. Atl. 9 de Julio 1

San Martín 4 vs. Atl. Quiroga 3

Posiciones del campeonato

San Martín- 34

Atlético Naón – 31

Once Tigres – 28

Libertad 26

French – 26

San Agustín -24

Atlético 9 de Julio – 21

Quiroga – 19

El Fortin 16

Agustín Álvarez 16

Patricios – 16

La Niña – 11

Fecha 17

Atl. Naon – Atl. Patricios

Atl. French – Ag. Alvarez

Atl. 9 de Julio – Libertad

San Martin – San Agustin

Atl. Quiroga – Once Tigres

El Fortin – Atl. La Niña