Futbol, F14: Naon estira la ventaja en el torneo. Gran partido entregaron Agustín Álvarez y Libertad

Se disputo de manera desdoblada la fecha 14 del torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol de Primera División A, donde el día viernes 13, en el Estadio «Juan Ángel Maldonado», el local, San Agustín fue derrotado en un gran partido, por el club Atl. French 2 a 1.

Este domingo, en la localidad de La Niña, el local, recibió a Once Tigres, ambos equipos necesitaban sumar puntos, en especial La Niña que termino empatando 3 a 3. Por su parte en Patricios, el local, Atl. Patricios recibió a su par de Atl. 9 de Julio. Los dirigidos por Malfatto comenzaron ganando, pero en el segundo tiempo, el equipo millonario se paro de otra manera y con un Macagnani enchufado, Atlético 9 de Julio le gano 3 a 1.

Por su parte, en el Estadio «Santiago Noel Baztarrica», San Martin recibió a El Fortín. El partido se estaba terminando con una victoria parcial de la visita y a los 45 minutos del segundo tiempo, empato el santo con un gran cabezazo de Monjada desde afuera del área y que no pudo contener el arquero Proenza.

Este lunes, en Carlos María Naon, en el clásico de pueblos, Atl. Naon recibió a Atl. Quiroga. La localia prevaleció, y gano el equipo dirigido por Luis González por 2 a 0. Resultado que le permite al CAN estirar la ventaja a tres puntos sobre San Martin.

Finalmente, y cerrando la F14, Agustín Alvarez que necesita ganar y sumar puntos para salir de la zona complicada, recibió en su cancha de a Libertad. En un partido, donde en el inicio se vio a un Agustín Álvarez decidido en tener un fuerte pressing ante el lagunero, pero fue decayendo el ritmo y a los 17 minutos en una gran jugada y descuido de la defensa local, Libertad abrio el marcado por Zanotti.

Dos minutos mas tarde, la alegría lagunera se aplaco cuando precisamente en esa presión, Agustín Álvarez presiona en la salida del equipo de Libertad, roba una pelota y con muy buena pegada desde unos 40 metros, Esteban Acosta la coloco bien abajo del arco lagunero y el empate fue 1 a 1.

Pero el show de goles seguirá y al minuto, otra vez Zanotti desde la derecha y en la punta del área grande, saca un tiro donde nada pudo hacer el arquero Gayoso.

En el segundo tiempo, el buen juego prosiguió y a los 25 minutos con un hombre de mas, Agustín Álvarez empata el partido, sin embargo Libertad supo jugar rápido y saber reaccionar y al minuto pone el resultado final por 3 a 2, también mediante Zanotti.

Síntesis F14

San Agustin 1 vs. French 2

La Niña 3 vs. Once Tigres 3

Atl. Patricios 1 vs. Atl. 9 de Julio 3

San Martin 1 vs. El Fortin 1

Atl. Naon 2 vs. Quiroga 0

Ag. Alvarez 2 vs. Libertad 3

Posiciones del campeonato

Atlético Naón – 31

San Martín- 28

Once Tigres – 25

Libertad 24

San Agustín -21

French 20

Atlético 9 de Julio – 20

Quiroga – 18

Patricios – 14

El Fortín – 12

Agustín Álvarez 10

La Niña – 10

Fecha 15

Once Tigres – Ag. Alvarez

Atl. 9 de Julio – Atl. La Niña

Atl. French – Atl. Patricios

El Fortin – San Agustin

Atl. Naon – San Martin

Atl. Quiroga – Libertad