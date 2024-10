Futbol de Inferiores: Tres divisiones del Club San Martin, único equipo local, que compite en el Proyecto «Somos Regional»

Este miércoles comienza a disputarse el Torneo Proyecto Somos Regional bajo la organización de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana en sus categorías Sub 17, Sub 15 y Sub 13, donde para la región compiten equipos de 25 de Mayo, Saladillo, Bolívar, Junín, y por el Partido de 9 de Julio, Atlético San Martin.

De esta manera las 3 categorías del “Santo”, que representaran al distrito nuevejuliense, en Sub 17, compiten 27 equipos; en Sub 15, 23 equipos; y en Sub 13, 20 equipos. San Martín es el único de la Ciudad en la primera instancia, el objetivo será el de competir para avanzar a las siguientes fases.

En ese sentido, mientras se compite en la instancia del Torneo de Inferiores de la Liga Nuevejuliense de Futbol, la Sub Comisión de Futbol Infantil, como asi también profesores, agradecieron a las familias y Comisión Directiva, que mediante sus apoyos participamos de este proyecto puede llevarse a cabo También una invitación a aquellas empresas y/o personas que quieran apoyar el Proyecto con sus beneficios, comentaron.

La competencia ya comenzó y donde San Martin en categoría Sub 13 enfrento como como local a El Globito de 25 de Mayo, perdiendo 0-2. En Sub 15 San Martin fue local ante Argentinos de 25 de Mayo, y gano 3 a 0. Mientras que en Sub 17, San Martin viajo a la ciudad de Junín para enfrentar a Mariano Moreno de esa ciudad y gano por 3 a 0.

Este miércoles 23 se jugará la segunda fecha con los siguientes partidos y horarios: