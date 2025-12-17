Furia en el hospital de Bragado: Increpó a los ministros por el abandono de IOMA, terminó presa y su madre murió horas después

La jornada oficial en Bragado comenzó con la entrega de una ambulancia, un acto encabezado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el titular de Salud, Nicolás Kreplak, junto al intendente Sergio Barenghi y el dirigente Darío Duretti.

Sin embargo, la comitiva se topó con la cruda realidad del sistema sanitario cuando ingresaron a los pasillos del Hospital Municipal San Luis. Allí, Sandra María Martínez, quien es personal de salud en La Plata pero se encontraba en la ciudad cuidando a su madre internada, rompió el protocolo con un reclamo desesperado.

Según testigos, el detonante fue la ineficacia de IOMA para brindar asistencia en un momento crítico. La situación pasó rápidamente de las palabras a la confrontación. Martínez increpó a los funcionarios a viva voz, señalando la contradicción de entregar una unidad de traslado mientras los afiliados a la obra social provincial padecen esperas interminables.

Ante la mirada atónita del personal médico y pacientes, la policía intervino para desalojar a la mujer. Lo que siguió fue un violento forcejeo que terminó con la profesional trasladada a la comisaría local, donde quedó demorada bajo actuaciones judiciales.

https://www.facebook.com/sandramaria.martinez.9/posts/26171133572488859?ref=embed_post

«Mi madre ya partió»: El desgarrador descargo tras la libertad:

Horas después de los incidentes, y tras ser liberada, Martínez utilizó sus redes sociales para lanzar un durísimo descargo. La noticia se tornó tragedia al confirmar que su madre falleció poco después del altercado.

«Solo me quedan lágrimas e impotencia. Estuve presa por una manga de inoperantes que viven de la política», sentenció la mujer, quien además denunció haber esperado 7 horas por una ambulancia de IOMA que nunca llegó a tiempo.

«El ministro trae una ambulancia y IOMA está fundido. No tienen idea de lo que es gestión hospitalaria», dijo. En su publicación, Martínez no ahorró calificativos, acusando a la dirigencia de «delincuentes».

El episodio dejó al descubierto la profunda crisis que atraviesa la obra social bonaerense y la desconexión entre los actos oficiales y la urgencia de los ciudadanos. Mientras el Gobierno Provincial intenta mostrar gestión con equipamiento, el grito de una hija que perdió a su madre en medio de la burocracia sanitaria.

Fuente: Bragado Informa