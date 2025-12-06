Fuerte y sorpresivo temporal en Carlos Casares: Volaron techos, una planta de silos y se daño la estructura del Hospital

La tarde de este viernes 5 en la vecina ciudad de Carlos Casares, no fue una tarde más. Un sorpresivo temporal afectó la parte sur de la ciudad generando serios daños en viviendas, una planta de silos, arbolado público, comercios, tendido eléctrico y hasta la estructura del Hospital municipal de la ciudad y del Hogar de Ancianos

Ocurrió pasadas las 18 horas cuando se desató un temporal con abundantes precipitaciones y viento. El mismo duró pocos minutos, pero dejó destrozos en la vía pública, propiedades y dependencias de la comuna.

Rápidamente los equipos de emergencia y personal municipal se desplegaron en los diferentes barrios para despejar calles, asegurar zonas comprometidas y responder a los llamados de urgencia. Hasta el momento, no se reportaron heridos, aunque sí daños materiales de consideración.

En el balance de daños, los equipos de Defensa Civil, Guardia Urbana y personal municipal informaron que todos los heridos fueron de carácter leve, mientras continuaban las tareas de despeje de calles y asistencia a las familias afectadas.

Las autoridades continúan evaluando el impacto general del temporal y recomiendan a la población circular con precaución, evitar zonas con cables cortados o árboles inestables y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

El Hospital Municipal Dr. Julio Ramos resultó especialmente afectado. Según relató un trabajador del centro de salud, el galpón destinado al resguardo de ambulancias sufrió un colapso casi total, con el techo desplomado y parte de la estructura inutilizada. Además, la nueva Unidad de Terapia Intensiva presentó filtraciones de agua, lo que obligó a operar con recursos limitados y en sectores parciales sin suministro eléctrico.

Otro de los sectores más golpeados por la tormenta fue el Parque San Esteban, en donde el viento arrancó árboles de raíz, voló techos metálicos y dañó la infraestructura de varias calles. Como resultado, varios escombros y ramas quedaron dispersos en la vía pública.

En el caso del Club Ciclista San Esteban, la cantina y los vestuarios quedaron prácticamente destruidos, mientras que varios árboles y postes cayeron dentro del predio. Un miembro del club expresó su consternación al afirmar: “No lo podemos creer. El esfuerzo de años se vino abajo en minutos”.

Tanto los vecinos como los equipos de emergencia coincidieron en que la tormenta avanzó con gran rapidez, a la vez que afectó viviendas particulares como edificios públicos y espacios recreativos. Aunque todavía no habría cifras oficiales sobre las complicaciones generadas, desde el municipio advirtieron que las condiciones meteorológicas adversas podrían persistir durante la noche y la madrugada.

Junto con Carlos Casares, el resto de las localidades que recibieron la advertencia fueron Pehuajo, Henderson, San Carlos de Bolivar, 9 de Julio, Los Toldos, General Alvear, Bragado, 25 de Mayo, Saladillo, Alberti y Chivilcoy.