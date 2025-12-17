Fuerte tensión en Diputados porque Axel Kicillof les vetó parte del presupuesto

¿Parte de la interna?

Más allá de las explicaciones incluidas en el decreto, en la Legislatura circulaba una versión que ligaba la decisión del Ejecutivo a la tensión política interna entre el kicillofismo, el cristinismo y el massimo, que tienen el poder en Diputados, cuya presidencia se alternan.

De fondo, la peleaddisputaes por el control de un presupuesto del orden de los $222.800.000.000, que surge del mecanismo legal de otorgarle a la Legislatura el 0,9 del total de la Provincia, que luego se divide proporcionalmente entre las dos Cámaras (al Senado se tocarían $ 156.204.115.970 porque tiene menos integrantes).

Ante este escenario , el Legislativo tiene tres opciones: aceptar los vetos y volver al sistema anterior del reparto de los fondos, judicializar la cuestión -es un camino largo y la competencia en principio sería de la Corte provincial- o insistir con los dos tercios de los votos en el proyecto de presupuesto que sancionó a principio de mes.

Los artículos vetados

Se completó el reparto del poder

La novedad causó enojo en varias bancas al punto en que la sesión de hoy corrió peligro de caerse. Pero finalmente se realizó, de modo que pudieron concretarse los nombramientos pendientes en los cargos de condición que cristalizan el reparto de poder entre los diversos sectores.

Así, el bloque de los libertarios disidentes de Unión y Libertad colocaron a la diputada Blanca Alessi en unas de las vicepresidencias que aún no tenían titular, mientras que el radical Matías Civale asumió en la otra.

Cabe recordar que, en la sesión preparatoria anterior, ya había quedado definido que la presidencia del cuerpo estará a cargo del peronista Alejandro Dichiara, mientras que se habían nombrado cuatro de las vicepresidencias: Alexis Guerrera (Frente Renovador), Mariano Cascallares (Movimiento Derecho al Futuro), Agustín Forchieri (PRO) y Juan Osaba (La Libertad Avanza).