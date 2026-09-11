Fortalecimiento: Localidades del Partido de 9 de Julio contaran con Puntos Fijos de Anses

Luego de las gestiones realizadas desde la Jefatura de ANSES, logramos avanzar en una medida muy importante para los vecinos del partido de 9 de Julio: la incorporación de puntos de contacto fijos de ANSES en las localidades de Morea, Naón, La Niña y French.

De esta manera, vecinos de estas localidades podrán contar con un espacio de atención y orientación de ANSES sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad cabecera, facilitando el acceso a los distintos trámites y servicios del organismo.

Asimismo, se mantienen los puntos de contacto que ya funcionaban en las localidades de Dudignac, Quiroga y Patricios, consolidando una red de atención.

Desde la Jefatura de ANSES continuamos trabajando para que el organismo esté presente en todo el territorio y para que la distancia no sea un impedimento a la hora de acceder a los derechos y prestaciones que corresponden.

Este es el resultado de gestionar, escuchar las necesidades de cada localidad y trabajar para acercar el Estado a nuestros vecinos.

Seguiremos trabajando para que ANSES esté cada vez más cerca de todos los vecinos del partido de 9 de Julio.

En la próxima semana estaremos informando como quedarían los cronogramas mensuales de las visitas a las localidades.