Formación en Automatización y control de procesos industriales: Se sumaron mas de 60 inscriptos

Desde la Dirección de Eduación de la Municipalidad de 9 de julio, que en el marco del programa Puentes, más de 60 personas se inscribieron en la Diplomatura en Automatización y Control de Procesos Industriales, una propuesta de formación universitaria que la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) ofrece en Nueve de Julio, buscando fortalecer la capacitación y la especialización de recursos humanos en áreas estratégicas para el desarrollo productivo y tecnológico.

Conforme informaron en una gacetilla, el ultimo sábado 19 de septiembre se realizó la primera jornada de presentación y charla informativa, en la que se dieron a conocer los objetivos, contenidos y modalidad de la propuesta. La cursada de la diplomatura comenzará oficialmente el sábado 24 de octubre.

La propuesta tendrá una duración de dos cuatrimestres y combinará encuentros presenciales los días sábados, de 9 a 13 horas, con clases asincrónicas virtuales. El espacio de cursada y consultas funciona en el Centro de Desarrollo Socio productivo “San Cayetano”, ubicado en Libertad y Salta.

La Diplomatura en Automatización y Control de Procesos Industriales está orientada a brindar conocimientos y herramientas vinculadas con la automatización, el control y la optimización de procesos industriales.

A través de esta formación, los participantes podrán incorporar conocimientos vinculados a tecnologías y herramientas aplicadas a los procesos productivos, contribuyendo a la capacitación y especialización de recursos humanos vinculados al sector industrial.

Con esta iniciativa, Nueve de Julio suma una nueva propuesta de formación universitaria vinculada al desarrollo productivo y tecnológico, acercando oportunidades de capacitación y especialización en áreas de creciente importancia para la industria.