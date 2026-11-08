Fiesta Nacional Arrocera: Donde Castagnani y Pino se vieron las caras luego de una semana de chisporroteo entre entidades

En la ciudad entrerriana de San Salvador, los dirigentes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias mantuvieron un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para abordar distintos temas de interés para el sector agropecuario. Fue en el marco de la Fiesta Nacional Arrocera que se realizo en esa ciudad del norte entrerriano.

Durante la reunión se analizaron los principales temas de la agenda del campo, entre ellos la seguridad rural, una problemática de especial preocupación para los productores y las entidades del sector.

Asimismo, los representantes de la Comisión de Enlace recorrieron la muestra, donde tuvieron la oportunidad de dialogar e intercambiar inquietudes con productores, conocer de primera mano la realidad de las distintas actividades productivas y compartir sus experiencias.

Como parte de la agenda, también visitaron la sede de la Cooperativa Arrocera de San Salvador, donde pudieron interiorizarse sobre el trabajo que lleva adelante la institución y la importancia de la actividad arrocera para la economía y el desarrollo productivo de la región.

Sin embargo este encuentro de la ME no era uno mas de los que las cuatro entidades acuden de manera conjunta. En la semana se había dado una confrontación que había abierto el Director de SRA, Andrés Costamagna en un claro ataque a Confederaciones Rurales Argentina en declaraciones periodísticas a Canal Rural y que reafirmo con Revista Chacra, tratando a la entidad de mentirosa y de desinformar, además de otros calificativos sobre las exigencias ambientales de la Unión Europea y una plataforma de trazabilidad, sin embargo todo transcurre, porque CRA no esta de acuerdo en que la plataforma sea Visec Carnes, sino que argumenta hay otras plataformas que pueden usarse a eleccion del productor.

Las declaraciones de Costamagna, encendió un malestar en CRA, quien envió a la SRA una nota dirigida a Nicolás Pino que aclare públicamente si las palabras del directivo son las que apoya la entidad ruralista de Palermo.

Consultado por La Nacion sobre si responderá la nota, Pino explicó que mantiene una relación de amistad con el titular de CRA, Carlos Castagnani, y que hablarán del tema en privado. “Como amigos que somos, vamos a hablarlo en el ámbito privado”, señaló. Además, defendió la posición de la Rural sobre las condiciones que deben cumplir los productores para vender a Europa, aunque aclaró que cada persona tiene su propia manera de expresarse.

En ese sentido, explicó que, más allá de las diferencias con la Unión Europea, los productores deben conocer las condiciones que exige ese mercado. “Hay un mercado, hay un cliente que te pone esta condición. Si vos le querés vender, bien; si no le querés vender, no le vendés. Ahora, el diferencial de precio va a existir”, expresó. Y agregó: “¿Qué te recomiendo? Metete, punto”.

Sobre las declaraciones de Costamagna, Pino sostuvo ante La Nacion, que el dirigente expresó la posición de la Rural respecto de las exigencias de la Unión Europea. “Costamagna expresó lo que dice la Rural, lo que piensa la Rural en los puntos de este tema, en desacuerdo con la UE, pero entendiendo que me ponen esa condición”, señaló. Y agregó: “Después, las personas nos expresamos de diferentes maneras”.

En los últimos días, CRA había advertido sobre descuentos de hasta el 10% en el precio de la hacienda de productores que todavía no estaban incorporados a un sistema de trazabilidad. A esto se sumaron las demoras por la gran cantidad de solicitudes de inscripción, una situación que también reconoció Costamagna. El dirigente explicó que la plataforma había sido pensada para recibir 500 productores por día y que, aunque llegó a soportar hasta 2000, la demanda de entre 8000 y 12.000 solicitudes diarias generó dificultades para su funcionamiento.