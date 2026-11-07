«Honor y Gloria a nuestros soldados de Malvinas»: El ex combatiente de Malvinas, Miguel Benítez fue homenajeado en Dudignac

En la mañana de este viernes la comunidad educativa del Jardín Nº 905 «Rosario Vera Peñaloza» de la localidad de Dudignac procedió a hacer un homenaje y reconocimiento publico, con la colocación de una placa en el ingreso del establecimiento a el ex combatiente de la guerra de Islas Malvinas, Miguel Ángel Benítez

Acompañado por su familia, directivos de educación, concejales y vecinos, se vivió un grato momento.

Benítez integraba el Grupo de Artillería 101 Junín cuando fue convocado al conflicto bélico del atlántico sur.

De esta manera el partido de 9 de Julio sigue visibilizando y reconociendo a sus héroes de Malvinas