Actividad en el Autodromo «Ciudad de 9 de Julio» este fin de semana

El AutomotoClub Nuevejuliense presenta “Noviembre Velocidad”, una propuesta que reunirá durante todo el mes distintas actividades deportivas y recreativas en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado”.

El calendario comenzará este fin de semana con dos jornadas para disfrutar del deporte motor: el sábado 7 de noviembre, con pruebas de karting en el Kartódromo, y el domingo 8, con una nueva presentación de Drag Racing 201, que convocará a autos y motos de toda la región.

SÁBADO 7: JORNADA DE PRUEBAS DE KARTING

La actividad se desarrollará en el Kartódromo de 9 de Julio, entre las 12:00 y las 19:00 horas.

El valor de la prueba será de $50.000, con entrada general gratuita para el público y servicio de cantina.

DOMINGO 8: VUELVE EL DRAG RACING 201

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