Actividad en el Autodromo «Ciudad de 9 de Julio» este fin de semana
El AutomotoClub Nuevejuliense presenta “Noviembre Velocidad”, una propuesta que reunirá durante todo el mes distintas actividades deportivas y recreativas en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado”.
El calendario comenzará este fin de semana con dos jornadas para disfrutar del deporte motor: el sábado 7 de noviembre, con pruebas de karting en el Kartódromo, y el domingo 8, con una nueva presentación de Drag Racing 201, que convocará a autos y motos de toda la región.
SÁBADO 7: JORNADA DE PRUEBAS DE KARTING
La actividad se desarrollará en el Kartódromo de 9 de Julio, entre las 12:00 y las 19:00 horas.
El valor de la prueba será de $50.000, con entrada general gratuita para el público y servicio de cantina.
DOMINGO 8: VUELVE EL DRAG RACING 201
Las luces del semáforo volverán a ponerse en verde para una jornada de aceleración sobre los 201 metros, con autos y motos de toda la zona.
La pista contará con pegamento VHT y habrá stands de ventas, música, servicio de cantina y espacios para quienes deseen llevar y preparar su propio asado.
Cronograma:
– 08:00 hs: Apertura del autódromo.
– 09:30 hs: Pruebas libres de motos.
– 14:30 hs: Pruebas libres de autos.
Estas serán las primeras dos propuestas de un mes que tendrá continuidad con nuevas
competencias y encuentros en el escenario nuevejuliense.
Desde el AutomotoClub Nuevejuliense invitamos a pilotos, equipos, familias y aficionados a
sumarse a esta iniciativa y disfrutar de un noviembre donde los motores serán
protagonistas.
NOVIEMBRE VELOCIDAD: UN MES, MUCHOS MOTORES Y UNA SOLA PASIÓN.
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