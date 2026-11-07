Ante los feriados como será la recolección de residuos

La Municipalidad de 9 de Julio informa a la comunidad que, con motivo de los feriados nacional y provincial dispuestos para el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre, respectivamente, por la visita del Papa León XIV, se reorganizará el cronograma habitual de recolección de residuos.

En este marco, se solicita la colaboración de los vecinos para evitar sacar los residuos a la vía pública

durante los días y en las zonas donde no se prestará el servicio.

Lunes 9 de noviembre (feriado nacional):

No habrá recolección de bolsitas domiciliarias.

No habrá recolección de reciclables en la Zona 2.

No habrá recolección de residuos de carpido y poda en la Zona 1.

Miércoles 11 de noviembre (feriado provincial):

No habrá recolección de bolsitas domiciliarias.

No habrá recolección de reciclables en la Zona 4.

No habrá recolección de residuos de carpido y poda en la Zona 3.

Desde el municipio se agradece la comprensión y colaboración de los vecinos, fundamentales para mantener la limpieza y el orden de los espacios públicos durante estas jornadas