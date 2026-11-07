Defensores de la Boca, campeón del Clasificatorio del Ascenso 2026

Se disputo este sábado la ultima fecha del torneo de la Primera B de la Liga Nuevejuliense de Futbol, que tenia el condimento tener tres punteros en la tabla de posiciones, por lo que no habia hasta que no terminara los 90 minutos, no se podría saber quien seria el ganador del Torneo Clasificatorio.

Atlético La Niña, Defensores de la Boca y Unión Dennehy disputarían quien seria el campeón. El Tricolor viajo a la localidad de Dudignac y allí cayo derrotado por local por 2 a 1.

Mientras que en el Estadio «Vicente Cusatti», donde Defensores de la Boca hace de local, recibió a Unión Dennehy, en un partido donde desde el inicio el equipo auriazul fue quien tenia las mejores iniciativas en el juego.

El partido termino siendo ganado por Defensores de la Boca por 4 a 0, y termino jugando con un jugador menos por expulsión en el primer tiempo.

En tanto que en la localidad de El Provincial, Defensores de Sarmiento le gano 2 a 1 12 de Octubre. Libre Compañía Gral. Buenos Aires

Síntesis F14

Atl. Dudignac 2 vs. Atl. La Niña 1

Def. de la Boca 4 vs. Union Dennehy 0

Def. Sarmiento 2 vs. 12 de Octubre 1

Con estos resultados, clasificaron a los Play Off, Defensores de la Boca, Atletico La Niña, Union Denney y Atl. Dudignac.