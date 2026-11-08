Lluvias de más de 100 mm en el SE cordobés y 16.000 hectáreas con posibles daños de granizo en la región

En los últimos 7 días, las lluvias se volvieron más frecuentes pero también mucho más violentas. Hay localidades con acumulados menores a los 20 mm como en Hernándo, pero los acumulados trepan sobre los 70 mm en María Teresa (103 mm), Godeken (82 mm) o María Teresa (80 mm). La más complicada fue la tormenta del martes (3/11). Aparte de fuertes acumulados de lluvia, hubo ráfagas de viento muy intensas y caída de granizo. Los técnicos del SE cordobés indican precipitaciones superiores a los 100 mm: “las tormentas dejaron lluvias de entre 70 y 130 mm. Se concentraron en sectores puntuales y en muy poco tiempo y fue con granizo”. El área fue la más golpeada: “hay trigos revolcados por el viento, maíces barridos por completo y lotes de soja recién emergidos que deberán evaluarse para ser resembrados”, advierten desde Monte Buey y Corral de Bustos. El granizo también afectó a Justiniano Posse, Sacanta, Oncativo, Río Tercero y Embalse en Córdoba. En Santa Fe, los daños se reportan desde Armstrong, Bustinza, Timbúes, Pueblo Andino, Lucio V. López y Salto Grande.

¿Cuánta fue el área afectada por granizo?

Para responder la pregunta se reconstruyo el recorrido de la tormenta y se analizaron imágenes de radar meteorológico de libre acceso. Como referencia se utilizó el indicador COLMAX, que registra la máxima intensidad de la señal que devuelve el radar en la columna atmosférica. Las señales de entre 55 y 60 dBZ (rosa y rojo) están asociadas a tormentas con potencial de granizo, mientras que las superiores a 60 dBZ (rojo) corresponden a núcleos de mayor intensidad. El relevamiento preliminar identificó 15.600 hectáreas alcanzadas por ecos de reflectividad iguales o superiores a 55 dBZ, de las cuales 2.300 hectáreas registraron valores de 60 dBZ o más. Estos valores representan una estimación de la superficie potencialmente expuesta al fenómeno pero no constituyen una medición directa del daño sobre los cultivos. El análisis continuará en los próximos días con la incorporación de reportes de colaboradores y de imágenes satelitales posteriores a la tormenta, que permitirán avanzar en la identificación y evaluación de las áreas efectivamente afectadas.

El trigo entusiasma, pero las heladas, el fusarium y el granizo dejarán sus marcas en los rindes

El trigo venía asomando una muy buena campaña, con rindes potenciales que en varias localidades se ubican entre los 40 y 50 qq/ha y picos de hasta 60 qq/ha como reportan desde Pergamino. Pero la película tiene todavía final abierto y varias preguntas por delante.

La 1ra tiene que ver con las heladas, parecía que no iban a ser de consideración, pero en los relevamientos se empiezan a hacer visibles los daños. En Venado Tuerto describen una afectación muy variable: “tenés algunas con daño en la espiga completa y otras con la mitad afectada”.

Tambien, Fusarium se suma para agregarle incertidumbre a este final de ciclo triguero. En Los Quirquinchos, por ejemplo ya detectan la presencia de la enfermedad y temen que las lluvias favorezcan su avance. En Junín, preocupa lo que podría aparecer: “seguramente vamos a empezar a ver espigas blancas. Todavía no se manifiesta, pero con estas condiciones es preocupante”, dicen. En María Susana, en cambio por ahora, la situación es más alentadora: “hay muy poca fusariosis”, señalan, aunque advierten de otro peligro, las lluvias: “podrían empezar a lavar los granos y hacerles perder peso”.

La siembra de soja avanza entre las ventanas que dejan las lluvias

En la última semana se logró avanzar con la siembra de 500.000 ha de soja de primera en la región núcleo. De esta manera, el progreso alcanza el 30% del área prevista, ubicándose 4 p.p. por encima del promedio de las últimas cinco campañas para esta fecha. El avance muestra fuertes diferencias entre zonas. El norte de Buenos Aires lidera las labores con el 50% del área implantada. Le siguen el centro-sur de Santa Fe, con el 27%, el sur de Santa Fe, con el 22%, y el sudeste de Córdoba, con el 20%. Las lluvias van abriendo y cerrando ventanas de siembra, con un ritmo muy dispar entre localidades.

Por otro lado, queda la incertidumbre sobre qué sucederá con los últimos lotes sembrados antes de las tormentas. En Venado Tuerto, “hubo gente que estuvo sembrando el lunes y luego le llovieron 60 milímetros arriba y ahora sale el sol fuerte. No sabemos cómo les va a ir con esa siembra”, advierten los técnicos por el temido efecto de “planchazo”, una costra superficial que impide la emergencia y obliga a tener que resembrar.

Por BCR