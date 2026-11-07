Agresión verbal: El Intendente de Pehuajo, insulto a la Intendente Gentile

Lo que todo parecía ser un acto político mas del Partido Justicialista de 9 de Julio junto al Instituto Patria este viernes en 9 de Julio en se del Sindicato de Luz y Fuerza de 9 de Julio, cuyo encuentro tuvo por objetivo pedir por la liberación de la ex presidente de la nación Cristina Fernández de Kirchner, esto durante una parte del acto, quedo en segundo plano cuando el actual intendente de Pehuajo, Pablo Zurro que fue uno de los oradores, se exaspero en sus palabras y tuvo palabras de agravio para con la Intendente de 9 de Julio, Dra. Maria Jose Gentile, al catalogarla de «cachivache»

http://elregionaldigital.com.ar/wp-content/uploads/2026/11/PAblo-Zurro.mp4 Zurro estuvo sentado como orador junto al presidente del PJ local, Augusto Ipolitti, la concejal Maria Elena Defunchio, el presidente del Instituto Patria Oscar Parrilli y los diputados Carlos Castagneto, Teresa García y la Secretaria de cultura de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout.

El Intendente de Pehuajo que se manifestó ser un «re perro de Cristina», llamó a sostener la lealtad hacia la ex presidenta. En ese marco aseguro que Nueve de Julio era hermoso, lástima la Intendente, un cachivache. Un cachivache, un cachivache la Intendente, insistió y agrego, me hago cargo de lo que hago, por lo que pidió que Nueve de Julio debe tener un intendente peronista.

En su verborragia Pablo Zurro cuestiono a sectores del peronismo y planteó la necesidad de una autocrítica política y arengo, «no me jodan con el peronómentro, se van…, pero no me jodan.

Desde el espacio Pro 9 de Julio no se han manifestado aun con alguna comunicación ante el insulto manifestado para contra la Jefa Comunal del distrito, ni mucho menos desde la Jefatura de Gobierno.

Video: Gentileza Cadena Nueve