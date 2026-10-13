Festival de Compras: El Municipio asegura que se cumplió con el objetivo

La Municipalidad de 9 de Julio dejo un balance sobre el reciente Festival de Compras concretado este lunes 12 sobre avenida San Martín, entre Libertad e Hipólito Yrigoyen, del que se sumaron mas de cien comercios y emprendedores o artesanos, a lo que se dio una buna concurrencia de público y lo que marcaron como positivo en materia comercial y económica.

Según la sub secretaria de empleo y producción, Cecilia Fusari en dialogo con El Regional Digital, comento que se inscribieron 150 comercios o instituciones que ofrecieron productos y propuestas de distintos rubros, con variedad de opciones y precios accesibles, ya que se trato de productos por cambio de temporada y otros promocionaron sus servicios o productos.

Según, Fusari, la iniciativa generó un espacio para impulsar las ventas, visibilizar emprendimientos y acompañar el trabajo local. El número de comerciantes participantes creció un 35 % respecto al año anterior, en tanto que ya se empieza a trabajar para la que se realizara en el mes de diciembre a concretarse en el fin de semana largo, adelanto.

En cuanto al reciente Festival de Compras, pudo observarse un gran numero de personas recorriendo los puestos. La convocatoria se mantuvo a pesar de que las condiciones climáticas no acompañaban, en la medida esperada para esta época del año.