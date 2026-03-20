Fecha 18: El puntero San Martin viaja a la localidad de Patricios

Se juega este fin de semana la fecha 18 del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol donde el puntero del campeonato, San Martin será visitante ante Atlético Patricios. Mientras que quien le secunda, Naon a solo tres puntos de la punta, también jugara de visitante ante La Niña.

Conforme informo la LNF, los partidos de la F18, se desdobla, el sábado jugara a las 17hs. Atl. Patricios que recibe a San Martin, mientras que uno de los clásicos del futbol local, Libertad y French, también juegan este sábado 21 pero a las 18hs.

El resto de la fecha se completa del domingo a las 17hs., donde Atl. La Niña a las17hs recibe a Naon; Once Tigres, tercero en las posiciones recibe a las 18hs. en el Abel del Fabro al equipo de Atlético 9 de Julio.

A las 19hs jugaran Agustín Álvarez y El Fortín y cierran la fecha, San Agustin que recibe en su cancha al Atletico Quiroga.

Sabado 21

17hs.

Atl. Patricios – San Martin – Arbitro: Julio Márquez,

Libertad – French – Arbitro: Diego Romero

Domingo 22

17hs.

Atl. La Niña – Atl. Naon – Arbitro: Walter Medrano

18hs.

Once Tigres – Atl. 9 de Julio – Arbitro- Jonathan Crivelli

19hs.

Ag. Álvarez – El Fortín – Arbitro: Guillermo Bonello

San Agustín – Atl . Quiroga – Arbitro: Enrique Marquez