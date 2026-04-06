Febrero 2026: Como fue la evolución de los principales indicadores del sector porcino.

En el mes de febrero se produjeron 63.729 tn. (res con hueso), lo que represento una disminución con respecto al mes anterior del 5.3 %. La producción total a febrero alcanzo las 131.059 toneladas, este valor significa un crecimiento en la comparación con el mismo periodo del año 2025 del 10.9 %, dio a conocer un informe técnico de Pormag.

EXPORTACIONES.

Los volúmenes exportados a febrero alcanzaron un total de 3.034 toneladas (peso producto), lo que represento en la comparación con el mismo periodo del año 2025 un crecimiento del 120.3 %.

En la comparación con el mes de enero se observa una disminución de los volúmenes exportados del 30.7 %.

CONSUMO.

En el análisis al mes de febrero del 2026 se observa un crecimiento del consumo, promedio móvil, en la comparación interanual del 7.7 %, llegando a los 19.10 kg. hab. año. En la comparación con el mes de enero se observa un crecimiento del 0.7 %.

CONCLUSIONES.

El mes de febrero se mantuvo la tendencia de los indicadores de mercado que se registraron en el mes de enero, con un aumento en la producción de tn. carne res con hueso del 11 % y en los animales faenados del 8 %.

Es de destacar que el comportamiento de estos indicadores en la comparación intermensual fue diferente, en donde podemos observar que en producción de carne se observa una disminución con respecto a enero del 5.3 %. Este mismo comportamiento intermensual se registro en la faena, que publicamos en informes de faena de febrero, en donde se observa una disminución de los animales faenados con respecto a enero del 5 %.

Para resumir este dispar comportamiento de estos dos indicadores, podemos concluir que crecimos con respecto al 2025, pero la tendencia mensual es decreciente.

Los mas sobresaliente del mes de febrero fueron nuevamente los indicadores de consumo que lejos de amesetarse siguieron creciendo en la comparación interanual en un 7.7 %, distanciándose nuevamente del crecimiento que tuvieron la carne aviar (1.9 %) y de la carne bovina que a febrero marco un descenso de consumo del 1.3 %.

Como venimos mencionando la competitividad de la carne de cerdo en precio en la góndola, con respecto en especial a la carne bovina, es la que impulsa este crecimiento.

Lo que nos está sorprendiendo en este comienzo del 2026 es la disminución en la comparación interanual de los volúmenes importados del orden del 22 % y el crecimiento en los volúmenes exportados del 120 %.

Si bien en la comparación intermensual, al igual que en los indicadores arriba mencionados, se dio un comportamiento diferente, con un crecimiento del volumen de carne importada con respecto a enero del 42 % y una disminución de los volúmenes exportados con respecto a enero del 31 %.

Esta disparidad de comportamiento entre lo interanual y lo intermensual en los indicadores de mercado de febrero, es lo que nos hace ser cautos a la hora del optimismo con relación al comportamiento de las importaciones y exportaciones, deberemos esperar si la tendencia mensual se acentúa o se revierte para poder afirmar que el 2026 podría ser un año en donde los volúmenes importados sigan la tendencia decreciente y las exportaciones crecientes.

En referencia a estos indicadores es preocupante el valor del kg. de cerdo en dólar en la comparación con Brasil (cuadro 4) en donde podemos observar que nuevamente se observa una brecha entre ambos países, producto de un dólar sostenido en nuestro país, mientras que Brasil devalúa.

Como conclusión de lo ocurrido en febrero, podemos decir fue un mes positivo para el mercado porcino, crecimos en producción, consumo y exportaciones, mientras que las importaciones decrecieron.

Pero esto es solo una foto, la película del 2026 para el mercado porcino está lejos todavía de poder definirla.