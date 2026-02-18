Fate anunció el cierre definitivo de su planta y despedirá a 920 trabajadores

En un movimiento que sacude los cimientos del sector manufacturero nacional, la empresa Fate S.A.I.C.I. confirmó este lunes el cierre total y definitivo de su planta industrial ubicada en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando.

La medida, de ejecución inmediata, implica el despido de 920 empleados, marcando el final de una trayectoria de más de 80 años en el tejido productivo argentino.

A través de un comunicado oficial, la firma de capitales locales fue tajante: “Fate comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial”.

La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los trabajadores y el cordón industrial bonaerense, que pierde a uno de sus referentes históricos.

Los motivos detrás del adiós

Al momento de justificar la determinación, la compañía señaló que el contexto actual y los “cambios en las condiciones de mercado” volvieron insostenible la continuidad de la operación bajo el modelo actual. Según el texto, estos desafíos obligan a la firma a encarar el futuro desde un «enfoque diferente«, aunque evitaron dar precisiones técnicas sobre el impacto de la coyuntura económica en sus costos o niveles de venta.

A pesar del cierre, la empresa buscó reivindicar su legado: “A lo largo de más de ocho décadas, Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”, reza el comunicado.

La firma que es propiedad de la familia Madanes Quintanilla definió dejar de producir e indemnizar a todo el personal de la planta de producción de neumáticos. En estas horas, los empleados aseguran que la policía detuvo al secretario general del sindicato del neumático, Alejandro Crespo, en la puerta de la fábrica, cuando quiso ingresar para dialogar con la patronal».

Desde la puerta de ingreso de la fábrica, uno de los empleados despedidos, Sebastián Tesoro, dialogó con radio Splendid y allí señaló que hay más de 700 familias afectadas tras esta decisión.

«Nos enteramos aproximadamente, hace una hora, (6 AM) por un cartel que dejó la fábrica del lado de los portones de adentro, donde plantea que cesa la actividad productiva y nos deja a todos despedidos, a la espera de la indemnización. Nosotros, igual, de todas maneras, hoy a la mañana nos íbamos a hacer presentes, porque venían corriendo distintos rumores. Hubo trascendido desde hace dos días, más o menos, de distintas situaciones que se podían dar, bueno y esta podía ser una, así que nos acercamos y nos encontramos con esta novedad, con esta noticia. Hay más de setecientas, ochocientas familias que nos quedamos en la calle y ahora estamos muchos compañeros acá en la puerta, esperando que se acerquen más compañeros con esta nueva novedad, para ver qué hacemos, cómo continuar», señaló Tesoro.

Un hito de la industria nacional que se apaga

Fate no era una empresa más en el mapa automotriz. Fue la primera compañía en abastecer neumáticos radiales a la plataforma local y se posicionó como el único productor nacional de este tipo de componentes para el transporte de carga y pasajeros. Su huella no se limitó a las fronteras argentinas, logrando una fuerte presencia exportadora en mercados competitivos como Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales y exportó tecnología”, recordaron desde la firma, subrayando una identidad que, aseguran, los acompañará en nuevos proyectos fuera de la fabricación directa.

Agradecimiento y desolación

El comunicado concluye con un mensaje de despedida para todos los actores que formaron parte de su ecosistema productivo: “Expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.