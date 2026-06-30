Fatal accidente vial en la intersección de ruta nacional 5 y 226

Un lamentablemente siniestro vial ocurrio este martes en horas de la noche en la bajada del puente del cruce de Ruta Nacional 5 y Ruta Provincial 226, en dirección a Bolívar, cuyo saldo dejó una víctima fatal.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok falleció como consecuencia del violento impacto. Se trataría de un hombre de más de 70 años, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, quien habría estado en la ciudad de Pehuajó.

El otro vehículo involucrado fue un camión Mercedes-Benz, cuyo conductor es oriundo de Olavarría.

Según manifestaron testigos en el lugar, la camioneta habría cruzado de carril, produciéndose la colisión frontal. No obstante, las causas del accidente serán determinadas por las pericias correspondientes.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía Vial Pehuajó, Policía Comunal y servicios de emergencia, mientras el tránsito permaneció afectado durante varias horas.

Fuente e Imagen: FM Del Sol 100.5