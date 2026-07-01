Artes Plásticas: destacada actuación local en los Juegos Bonaerenses

La E.E.S.T. N.º 2 celebra el gran nivel de sus estudiantes en la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026, con tres primeros puestos que clasifican a la etapa regional, donde llevarán el nombre de 9 de Julio a la próxima instancia de la competencia.

🏆 Resultados:

– 1.º puesto Dibujo Sub-18: Ignacio González

– 1.º puesto Dibujo Sub-15: Laila Costa

– 1.º puesto Pintura Sub-18: Anahí Quenaya

Acompañando a los jóvenes artistas estuvo el profesor Diego van Bergen, quien destacó el esfuerzo, el talento y el compromiso de cada uno de ellos, subrayando el orgullo de ver a estudiantes nuevejulienses representar a nuestra ciudad en una instancia provincial.

Desde la Escuela Técnica manifestaron su alegría por el logro de los jóvenes y felicitaron a Ignacio, Laila y Anahí por representar con tanto nivel a nuestra comunidad educativa y a todo 9 de Julio»