Artes Plásticas: destacada actuación local en los Juegos Bonaerenses
La E.E.S.T. N.º 2 celebra el gran nivel de sus estudiantes en la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026, con tres primeros puestos que clasifican a la etapa regional, donde llevarán el nombre de 9 de Julio a la próxima instancia de la competencia.
🏆 Resultados:
– 1.º puesto Dibujo Sub-18: Ignacio González
– 1.º puesto Dibujo Sub-15: Laila Costa
– 1.º puesto Pintura Sub-18: Anahí Quenaya
Acompañando a los jóvenes artistas estuvo el profesor Diego van Bergen, quien destacó el esfuerzo, el talento y el compromiso de cada uno de ellos, subrayando el orgullo de ver a estudiantes nuevejulienses representar a nuestra ciudad en una instancia provincial.
Desde la Escuela Técnica manifestaron su alegría por el logro de los jóvenes y felicitaron a Ignacio, Laila y Anahí por representar con tanto nivel a nuestra comunidad educativa y a todo 9 de Julio»
Deja un comentario