01/07/2026   Educación

Artes Plásticas: destacada actuación local en los Juegos Bonaerenses

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La E.E.S.T. N.º 2 celebra el gran nivel de sus estudiantes en la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026, con tres primeros puestos que clasifican a la etapa regional, donde llevarán el nombre de 9 de Julio a la próxima instancia de la competencia.

De izquierda a derecha: Rocío Aurora Cano, madre de Laila Costa; el profesor Diego van Bergen (E.E.S.T. N.º 2); Ignacio González y Laila Costa, estudiantes que obtuvieron el primer puesto en Dibujo Sub-18 y Sub-15 respectivamente en la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026, categoría Artes Plásticas.

🏆 Resultados:
– 1.º puesto Dibujo Sub-18: Ignacio González
– 1.º puesto Dibujo Sub-15: Laila Costa
– 1.º puesto Pintura Sub-18: Anahí Quenaya

Acompañando a los jóvenes artistas estuvo el profesor Diego van Bergen, quien destacó el esfuerzo, el talento y el compromiso de cada uno de ellos, subrayando el orgullo de ver a estudiantes nuevejulienses representar a nuestra ciudad en una instancia provincial.

Desde la Escuela Técnica manifestaron su alegría por el logro de los jóvenes y felicitaron a Ignacio, Laila y Anahí por representar con tanto nivel a nuestra comunidad educativa y a todo 9 de Julio»

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