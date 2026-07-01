Fin de sostener lo insostenible

Finalmente el pasado sábado Manuel Adorni renunció (o fue invitado a hacerlo) a sus cargos de Jefe de Gabinete y Director de YPF, acosado por sus propias contradicciones y habiendo pasado de paraguas a contrapeso dejó su lugar a un envalentonado Diego Santilli.

Sostener lo insostenible El pasado miércoles luego de lograr prolongar por última vez la sesión del Senado en que se convocaría al Jefe de Gabinete para ser interpelado, Patricia Bullrich la llamó a Karina Milei y le comunicó que la situación era insostenible, y la pared estaba, una vez más, demasiado cerca para un gobierno que seguía acelerando en su defensa del funcionario.

Los hermanos Milei, de hecho, parecen haber defendido más a Adorni que lo que el propio Adorni hizo si pensamos en sus constantes gestos de soberbia, contradicciones y ocultamientos.

Hay tres motivos que explican ese empecinamiento:

-Los hermanos Milei estaban convencidos de que soltarle la mano a su Jefe de Gabinete era mostrar debilidad, y que aquellos que quieren oradar su poder seguirían avanzando con otros alfiles si aflojaban, la sangría no pararía… -El Presidente no puede interceder en la interna entre su hermana y el asesor Santiago Caputo, no es capaz de laudar por uno u otro bando, siente que ambos son imprescindibles, aún matándose entre ellos, e intervenir en este caso era tomar partido. -La presencia casi permanente en la agenda pública del “Caso Adorni” sirvió durante algún tiempo como paraguas para temas que la sociedad le podría adjudicar directamente al Presidente, sobre todo los problemas de baja actividad económica que aún se reflejan en la calle. A Milei se lo podía criticar por no echarlo, pero el culpable era Adorni, no él.

El último punto es el que cambió la ecuación costo beneficio en las últimas semanas, Adorni fue dejando de ser paraguas para convertirse en un contrapeso cada vez más evidente para la gestión, tanto en lo comunicacional como en lo parlamentario. Por el lado comunicacional, si bien la atención centrada en Adorni impedía una crítica directa al Presidente por la baja actividad económica, hay otros datos más favorables a la gestión como la continuidad del superhabit, la baja de la inflación, el crecimiento de la economía y la estabilidad de los indicadores de empleo, que fueron buenas noticias que el gobierno no pudo dar.

De hecho el Indice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella, que en mayo y había mostrado un descenso menor (1,6% respecto del mes anterior) a la abrupta caída que sufrió en abril (12,1% respecto de marzo), en el mes de junio dio positivo por primera vez desde noviembre del año pasado, en este caso mostró un aumento de 3,9% respecto de Mayo.

El indicador, que correlaciona muy bien con los resultados electorales de los gobiernos, fue, en una escala de 0 a 5, 2,07 en Junio, dato que sigue dando (a igual altura del mandato) por encima del resto de los gobiernos, a excepción de Nestor Kirchner. Con lo cual, parece haber un cambio de humor en la opinión pública, muy incipiente, pero que, de todos modos, el gobierno no puede terminar de aprovechar desde lo comunicacional por estar entrampado en la defensa de un funcionario que, por su parte, no ha sido efectivo en su estrategia argumental y defensiva.

Por otro lado, en el ámbito parlamentario las complicaciones pasaron en las ultimas semanas de castaño a oscuro, de la parálisis a la imposibilidad de tratar asuntos políticamente sensibles para el gobierno por el riesgo de que el Congreso termine interpelando y sacando del cargo al Jefe de Gabinete, lo que hubiese sido un golpe importantísimo, tanto por la debilidad política que le generaría, como por la crisis de confianza externa que habría desatado, con un impacto importante en la economía.

Patricia Bulrrich, que ya había “picado en punta” despegándose del encolumnamiento detrás de la defensa de Manuel Adorni que había impuesto Karina Milei, al pedir públicamente que el funcionario presentara inmediatamente su declaración jurada, fue quien advirtió desde el Senado que la situación se había vuelto insostenible y la interpelación se haría inevitable. Bullrich jugó libre, logró despegarse del funcionario y finalmente consiguió que renunciara antes de quedar expuesto frente al Parlamento.

En última instancia, se podría decir que la senadora lo protegió. Sin embargo, lo más probable es que Karina Milei tenga una mirada muy distinta, y piense que Patricia y su “independencia” es un riesgo para su estrategia de poder… ¿La tendrá en la mira como muchos dicen? Seguramente la tensión entre Karina y Patricia será un elemento a seguir en los próximos meses.

El reemplazo

El arribo de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete representa sin dudas un cambio de estilo, se podría decir que se pasa de un modelo de funcionario sin experiencia, con una baja predisposición al diálogo, una alta dosis de soberbia y una muy baja autonomía respecto del Presidente y su hermana; a uno de alineamiento pero desde un estilo propio, con cierta independencia, mayor predisposición a la negociación y un mayor volumen político.

Si buscamos referencias, la figura de Santilli se asemeja más a la de Guillermo Francos que a la de Manuel Adorni, es, el primero, un actor político, que, de hecho, logró ganarse el respeto, o al menos la aceptación, de Karina Milei viniendo de fuera de su círculo íntimo e histórico. 2Globaltecnos SA. Santilli tiene una estrategia personal y un objetivo, quiere ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires, sabe que para lograr su candidatura debe ofrecer algo a cambio: alineamiento, buenos resultados, y defensa de la gestión. Al mismo tiempo debe mantener el vínculo con el PRO, que le reporta una base de sustento político importante en el interior de la Provincia.

Con ese equilibrio, entre ser parte del presente sin dejar atrás su pasado, en la cabeza, es que pidió quedarse en su llegada a la jefatura de gabinete con las negociaciones con las provincias, la conexión con el parlamento y la relación con los medios de comunicación. Tiene el desafío, Santilli de jugar los suficientemente libre como para sostener apoyos por fuera del mileismo puro sin, por eso, generar desconfianza en los hermanos Milei.

El segundo semestre dirá si lo logra, o sigue el derrotero de Posse, Francos y Adorni, en la silla que más cambio de ocupantes tuvo en el gobierno libertario…

Por Lic. Manuel Font