Escuela de Oficios: Se reinician las cursada

La Universidad Popular, dependiente de la dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio sigue dando continuidad a las actividades de la Escuela de Oficios para la Construcción, en el área de albañilería; desde los 16 años de edad, y sin necesidad de contar con conocimientos previos.

Las cursadas abordan temas tales como el conocimiento de diferentes herramientas y materiales, interpretación de planos de obra, cálculo de superficies simples, cómputos de materiales, distintos tipos de cimientos, construcción de paredes, plomadas, reglas, fajas y revoques; con la coordinación de la Arq. Andrea Bérgamo y los maestros mayores de obra Denis y Ariel Ferreira González.