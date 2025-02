Falta de cultura al palo en 9 de Julio: En un barrio le colocan contendores para arrojar los residuos, y vecinos lo tiran en la vía publica

La Municipalidad de 9 de Julio lleva desde hace varios años una política de manejo de residuos domiciliarios, de manera constante. Como ya lo hemos dicho en este Portal, en la gestion del ex Intendente Walter Battistella se inicio este camino de tener otra cultura en cuanto a nuestros residuos que como ciudadanos generamos a diario.

Esa política nunca se descontinuo, tal vez habrá sido mas lenta o mas rápida, pero siguió. Resultado de ello mensualmente se da a conocer los envíos de residuos reciclables que producto de esa política, no se recaen en el ambiente e ingresan en la denominada «economía circular».

La ciudad cabecera de 9 de Julio ha crecido en los últimos 10 años y en ello, ya la gestión municipal de Mariano Barroso incorporo contenedores móviles con ubicación en los barrios o zonas alejadas, para que el vecino coloque allí sus residuos.

Los esfuerzos están, puede que alguien diga «por acá no pasan». Una vecina ya cansada de lo que a diario ve en su barrio nos reporto fotos de como el Municipio les coloca un Contenedor, antes mencionado, y los vecinos en vez de arrojar allí sus residuos, lo tiran en la vía publica. Incluso como se puede ver en la foto, la mayoría de los residuos son en bolsas domiciliaria. El barrio en cuestión es Fonavi II sobre Av. Cardenal Pironio.

Esta imagen de falta de cultura que tienen algunos vecinos o familias no se da solo allí. Es común encontrar en las afueras de la ciudad basurales que se van formando porque vecinos en vehiculos llevan sus residuos de cualquier tipo a esos lugares. Desde esta pagina se llama a la reflexión a los vecinos en tomar la debida conciencia en como canalizar sus residuos. La forma y manera esta, solo es cuestión de SENTIDO COMUN.

Aclaración

Esa basura será recolectada por el lugar cuando la recolección de la zona le corresponda ( Zona 4, días jueves). No se puede demandar al servicio en cuestión, cuando no hay un respeto ciudadano y no poner en practica la responsabilidad que si le corresponde.