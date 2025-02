Fallecio una joven bolivarense en un accidente vehicular en la ruta 226

Dos automóviles colisionaron de manera frontolateral en las primeras horas de la mañana de este lunes, en la altura del kilómetro 398 de la Ruta 226, exactamente en el lugar donde se encuentra ubicada la cámara de control de velocidad, a metros de la bajada del Club Buenos Aires. El tránsito fue interrumpido a la espera de Policía Científica, por lo que se desvía por colectora.

La víctima fatal se trata de una joven oriunda de nuestra ciudad (de quien no publicaremos su nombre hasta tanto la familia no esté anoticiada), que viajaba sola y se dirigía en dirección Olavarría – Bolívar. Por circunstancias que se tratarán de establecer, habría perdido el control del rodado y se habría cruzado de carril, impactando contra otro automóvil que segundos antes había salido de la estación de servicio Las Cavas en dirección a Olavarría. En ese vehículo circulaban dos personas, el conductor que no sufrió heridas de consideración y al momento de esta cobertura se encontraba en el lugar, y una acompañante que fue derivada al Hospital Capredoni.

Trabajó en el lugar personal de Salud, Bomberos Voluntarios, Policía y Defensa Civil.

fuente e imagen: Que Pasa en Bolivar