Falleció un operario de la Cooperativa Eléctrica mientras realizaba una reparación en la zona rural

En un trágico accidente sucedido en horas de la mañana de este lunes, encontró la muerte un operario de la Cooperativa Eléctrica local, quien recibió una descarga eléctrica mientras estaba realizando una tarea en la línea que corre paralela al camino de acceso a la localidad de Del Valle.

El hecho produjo una inmediata movilización de personas hacia el lugar, destacándose la presencia de autoridades del Consejo de Administración de la Cooperativa, efectivos policiales y de salud que, a la hora de este reporte periodístico, aún se encuentran en el sitio del siniestro.

Se supo que la persona fallecida es Fernando Dadante, quien se encontraba a bordo de la barquilla realizando una reparación sobre el cableado cuando fue alcanzado por la letal descarga.

Se desconocen las causas que originaron el fatal desenlace, que son motivo de investigación a manos de funcionarios del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Mercedes.

Fuente: La Mañana de Bolivar