F14: En el partido adelantado French se llevo una valiosa victoria ante San Agustin

Comenzó a disputarse la fecha 14 de la Liga Nuevejuliense de Futbol y el partido adelantado fue el que se enfrentaron en el Estadio «Juan Ángel Maldonado», el local, San Agustín y Atl. French.

El local venia de cinco victorias consecutivas tras la llegada del nuevo cuerpo técnico y la incorporación de algunos jugadores para la segunda vuelta tras el receso de competencia. Mientras que French recupero la sonrisa por la victoria la fecha pasada cuando le gano a San Martin por 3 a 0, sin embargo venia flaco de resultados y se iba quedando en la tabla de posiciones.

El partido proponía buen juego y hasta goles. Y eso se cumplió. Vale recordar que hubo un cruce agresiones verbales entre los técnicos de ambos equipos, pero no paso mas que el «folklore futbolero».

En el inicio se supo que ambos querían la victoria, se mostraban abiertos en el juego y decididos a llegar, de hecho en los 90 minutos ambos arqueros tuvieron mucho trabajo.

A los siete minutos un tiro libre al área de San Agustín, Susi logra adelantarse y mete un cabezazo que dejo sin capacidad de respuesta al arquero Ascona.

Minutos mas tarde, otra dos malas noticias para el granate, se lesiona Vega y el arbitro Julio Márquez muestra la tarjeta roja al jugador Mateo por agresión, pero los dirigidos por el Pato Del Pino no perdieron el foco de llegar al arco visitante.

En el segundo tiempo, fue San Agustín quien mas busco proponer. Entre la velocidad de Nico Diaz y la seguridad de Nicolás Longarini fueron acorralando al albinegro y fue cuando García no pudo parar a Diaz y por doble amarilla se fue expulsado, minutos mas tardes un penal en favor del local, que Longarini logra el empate.

El resto del complemento podía ser para cualquiera de los dos. Lo que si era seguro de ahí uno de los dos, salía con los tres puntos; y fue para French cuando en tiempo de descuento, Molina conecta un cabezazo y pone el 1-2 para los dirigidos por el Topo Robles y Asenjo.

Gano French por 2 a 1 y va asegurándose así, aunque falta mucho aun, la clasificación para el Mayor.

El resto de la Fecha

DOMINGO 15

17.30 hs: La Niña – Once Tigres

19.00 hs: Patricios – 9 de Julio

20.00 hs: San Martín – El Fortín

LUNES 16

17.30 hs: Naón – Quiroga

20.00 hs: Ag. Alvarez – Libertad