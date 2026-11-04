Biblioteca «Jose Ingenieros»: Una tarde para redescubrir el centro de 9 de Julio

Con motivo de su 93° aniversario, la Biblioteca Popular “José Ingenieros” abre las puertas a la comunidad con una actividad al aire libre: el recorrido histórico “Visitamos el Centro”. La cita es el sábado 7 de noviembre, a las 15 horas, en la esquina de Mendoza y San Martín, donde se encuentra la sede de la institución.

Al frente de la caminata estará Héctor Iaconis, que acompañará a los participantes en un paseo por esquinas, edificios e instituciones del microcentro que guardan buena parte del pasado local.

Primera parada: la propia Biblioteca

La jornada arrancará puertas adentro. Antes de salir a la calle, los asistentes conocerán la historia del solar que ocupa la Biblioteca y la trayectoria de la entidad, que desde hace más de nueve décadas forma parte de la vida cultural de la ciudad.

Quince paradas con historia

Ya en marcha, el grupo se detendrá en la calle Robbio, “la calle con cuatro nombres”, y en sus dos esquinas con historia. Seguirá hacia la casa del doctor Santiago Gallo, la Iglesia Catedral, el Palacio Municipal y la sucursal del Banco Provincia.

El paseo atravesará luego el cruce de las avenidas General Vedia y Bartolomé Mitre y pasará por el Club Español, el Richmond Hotel y la sastrería “Quintín Canelli”. Continuará con la Sociedad Italiana y su galería, y con la esquina de la avenida Vedia y La Rioja.

Hacia el final, la propuesta incluye el Cine 9 de Julio, la Galería 9 de Julio, donde se destacan los murales de Sánchez y Carpani, la tienda “Galli”, la delegación del Colegio de Escribanos y el Teatro Rossini. El recorrido concluirá en la avenida Mitre y Libertad.

Cómo sumarse

La actividad es abierta, gratuita y requiere inscripción previa, que se realiza sin costo enviando un mensaje a las redes sociales de la Biblioteca.

La institución invita así a vecinos y visitantes a caminar el centro con otra mirada y a descubrir, en lugares que se cruzan todos los días, las huellas de la historia de la ciudad.