Expoagro 2026: Un aniversario como punto de encuentro para jóvenes del agro

La Jornada Nacional de Jóvenes se desarrollará el jueves 12 de marzo, a las 14 horas, en el Tecnódromo Mario Bragachini de la megamuestra que se realizará en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. En esta edición aniversario, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) será anfitriona del encuentro, acompañando a Expoagro en una iniciativa que combina conocimiento, innovación y proyección profesional.

La agenda incluirá presentaciones de maquinaria agrícola de última generación, demostraciones de enjambre de drones, aplicaciones de robótica y un test drive de tractores “Valtra”, con el objetivo de generar espacios de aprendizaje, intercambio y vinculación entre jóvenes, empresas e instituciones.

Hasta el momento, ya confirmaron su participación, estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Córdoba, UADE, ACA, Jornaderos Agro, Red de Jóvenes y FACA en un espacio de formación, intercambio y contacto directo con la tecnología aplicada al agro.

UNNOBA, anfitriona del encuentro

“La Jornada de Jóvenes de Expoagro es una propuesta donde se concentran estudiantes de distintas universidades, instituciones y organizaciones en un ambiente coloquial, pensado para compartir, informarse y disfrutar de actividades vinculadas al agro y a la implementación de tecnologías”, explicó el Ing. Agr. Leandro Fariña director del Campo Experimental de la UNNOBA.

Desde la universidad destacaron el valor de participar como anfitriones de un evento de alcance nacional e internacional. “Tiene una relevancia que excede ampliamente lo local y lo nacional. Es el punto de encuentro de todos los actores del sector agropecuario, y un espacio donde la actualidad del agro se vive en primera persona”, señalaron.

En ese contexto, remarcaron que uno de los principales desafíos que hoy enfrentan estudiantes y jóvenes profesionales es la velocidad de los cambios tecnológicos y productivos.

“Desde la universidad trabajamos para formar profesionales con capacidad de planificación, con mirada integral de los sistemas productivos y, sobre todo, con habilidades para resolver problemas. Hoy el agro muestra una alta adopción de tecnologías y los futuros profesionales deben estar preparados para incorporarlas, estimularlas y aprovecharlas al máximo”, sostuvo Fariña.

Como universidad pública y formadora de profesionales, Fariña destacó además el compromiso de generar ámbitos de intercambio y vinculación. “Participar de esta jornada como anfitriones nos permite acercar a los jóvenes a la realidad productiva, mostrar nuestras propuestas académicas y ser parte activa de un espacio donde se construye el presente y el futuro del agro”, concluyó.

Jóvenes que viajan para aprender

Entre los estudiantes que dirán presente en la Capital Nacional de los Agronegocios estará el grupo Semillero UNJu, una iniciativa integrada por alumnos de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.

“Para muchos de nosotros, Expoagro era completamente desconocida. Cuando un profesor nos habló de la muestra, sentimos que se nos abría un mundo nuevo”, contó Aimé Ramos, estudiante de agronomía e integrante del proyecto. “A partir de esa motivación, el grupo se organizó para poder viajar desde Jujuy, impulsando un trabajo colectivo que incluyó la producción y venta de plantines, la siembra de una hectárea de maíz y distintas acciones para recaudar fondos”, agregó.

“Este proyecto nos permitió empezar a adquirir experiencia real como futuros ingenieros agrónomos: tomar decisiones, equivocarnos, aprender y trabajar en equipo. Somos estudiantes que están siendo formados como semillas, para poder dar frutos el día de mañana”, expresó Ramos, y destacó el acompañamiento de los docentes que hicieron posible la iniciativa.

Para el grupo, participar de Expoagro significa ampliar conocimientos, generar contactos y acercarse al mundo profesional. “Queremos ser profesionales actualizados, saber qué pasa en el país y dónde buscar oportunidades. Creemos que en la megamuestra vamos a poder ampliar nuestra mirada y nuestra red”, resaltó.

Formación y futuro profesional

Desde la Facultad de Agronomía de la UBA, la jornada también representa una instancia clave de formación. “Nuestro objetivo es acompañar al estudiante durante toda su carrera universitaria y, especialmente, vincularlo con el medio profesional desde el inicio”, explicó Estanislao Rueda, referente de la agrupación estudiantil Línea de Agronomía Independiente (LAI), quien está finalizando sus estudios en FAUBA.

En ese sentido, destacó que la participación en la Jornada es “una gran oportunidad para conocer jóvenes de distintos puntos del país, con los que seremos futuros colegas, y además para presenciar una muestra en vivo de las últimas tecnologías que hay en nuestro rubro, que son con las que nos encontraremos en nuestro futuro próximo ya como profesionales”.

Rueda agradeció especialmente a Expoagro por la invitación y remarcó la expectativa de que desde la facultad se sumen numerosos estudiantes. “Esperamos que muchos estudiantes puedan aprovechar esta experiencia, que combina formación, tecnología y contacto directo con el sector productivo”, señaló.

Un espacio para sembrar futuro

El evento está destinado a estudiantes de distintas carreras, ateneos juveniles de instituciones y cooperativas, y a todos aquellos jóvenes interesados en compartir una experiencia de aprendizaje, intercambio y contacto directo con las tecnologías que hoy marcan el rumbo del agro. Los interesados deben concurrir el día jueves 12 con certificado de alumno o bien listado con membrete y firma de la entidad educativa. La entrada es sin costo

Con la participación activa de universidades, instituciones educativas y organizaciones del sector, la propuesta se consolida como un espacio donde confluyen la innovación, la tecnología, la experiencia a campo y la vinculación técnica y profesional de primera línea.

Desde todas las instituciones participantes coincidieron en destacar y agradecer la existencia de este ámbito, que permite acercar a las nuevas generaciones al presente productivo y a los desafíos del futuro.

En el año de su 20° aniversario, Expoagro edición YPF Agro vuelve a demostrar que pensar el desarrollo del agro también implica abrir las puertas a quienes hoy se están formando y serán protagonistas del sector en los próximos años.