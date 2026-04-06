Expectativas por la nueva edicion de «Sazon» 2026

Una nueva edición de “Sazón”, la feria gastronómica que reúne a emprendedores, elaboradores y propuestas culinarias del distrito, se desarrollará durante las dos jornadas de este próximo fin de semana: el sábado 11 de abril de 13 a 00 horas; y el domingo 12 de abril, de 12 a 22 horas; en un espacio pensado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una amplia variedad de platos, productos regionales y propuestas gastronómicas elaboradas por emprendedores, comercios e instituciones locales, informo Municipalida de 9 de Julio en una gacetilla.

Con el paso de los años, “Sazón” se fue consolidando como uno de los encuentros gastronómicos más importantes del calendario local.

La feria propone un gran paseo de sabores que, además de la oferta culinaria, incluye actividades culturales, espectáculos en vivo y propuestas recreativas para toda la familia.

La iniciativa busca, principalmente, dar visibilidad a los productores y emprendedores gastronómicos del distrito, generando un espacio de encuentro donde se compartan experiencias, sabores y tradiciones culinarias.

Consultas

Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse con:

Dirección de Bromatología: 610086

Oficina de Empleo: 610083 / 610084

La propuesta vuelve a presentarse como una oportunidad para potenciar el trabajo de los emprendimientos gastronómicos locales y ofrecer a la comunidad un espacio de encuentro en torno a la cultura del buen comer.