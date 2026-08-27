Este viernes 28, más de 13.000 cabezas saldrán a remate de la mano de Galicia y Gananor Pujol

La cuenta regresiva llegó a su fin. Mañana, viernes 28 de agosto, Galicia y Gananor Pujol concretarán su primer Gran Remate, una jornada que reunirá más de 13.000 cabezas y convocará a productores, compradores y referentes de la cadena ganadera.

Con la fuerza de Expoagro, el encuentro comenzará a las 12 horas en Torre Galicia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bajo el martillo de Tomás Torcoletti, de Gananor Pujol, se dispondrá una amplia oferta de hacienda, con fuerte presencia de categorías de invernada. Habrá terneros y novillitos para recría, lotes de machos y hembras, además de vacas y vaquillonas de cría, conformando una propuesta destinada a productores y compradores de distintos puntos del país.

El remate será el punto de llegada de una iniciativa que comenzó a tomar forma meses atrás y que tuvo su lanzamiento oficial durante el Congreso Aapresid. La alianza entre Galicia, Gananor Pujol y Exponenciar busca generar nuevas oportunidades, combinando la experiencia comercial de la consignataria, herramientas financieras y la capacidad de convocatoria de Expoagro.

Condiciones especiales para potenciar los negocios

Uno de los diferenciales de la jornada será la propuesta financiera de Galicia, que acompañará el Gran Remate con condiciones especiales pensadas para facilitar las operaciones.

A través de Nera, los clientes MiPyMEs podrán acceder a alternativas de financiación en pesos y dólares, con tasas subsidiadas por pago anticipado.

En pesos, las opciones contemplan plazos de 180, 270 y 360 días, con TNAV de 24,85%, 26,70% y 28,60%, respectivamente, bajo modalidad bullet. También habrá alternativas a 18 y 24 meses, con TNAV de 26,97% y 27,39%, con pagos semestrales.

En dólares, las condiciones parten de una tasa del 0% a 90 días y ofrecen alternativas a 180, 240, 270 y 360 días, con TNAV de 1,50%, 2,90%, 3,30% y 4,50%, respectivamente, bajo modalidad bullet.

Además, para la compra de vientres preñados dentro del remate, los clientes podrán financiar hasta el 100% de la operación: un 50% mediante Autowarrant Ganadero de Galicia, con hasta cinco años de financiación, y el 50% restante a través de Nera, con un plazo de hasta 24 meses o combinando las alternativas de acuerdo con las necesidades de cada negocio.

Las condiciones informadas son exclusivas para clientes MiPyMEs y estarán vigentes hasta el 7 de septiembre.

La propuesta financiera se suma a una oferta de más de 13.000 cabezas y refuerza el objetivo de la iniciativa: reunir en un mismo espacio hacienda, financiamiento y oportunidades concretas de negocio.

Una apuesta conjunta por la ganadería

Al respecto, Maximiliano Farquharson, presidente de Gananor Pujol, expresó: “Creemos que será un gran evento, no solo por las condiciones que Galicia va a poner sobre la mesa, sino por lo que significa que un banco de esta magnitud apueste al campo. Esta alianza nos permite trabajar en nuevas herramientas de financiación que acompañen a los productores y contribuyan a seguir poblando los campos”.

Farquharson también destacó las expectativas generadas en torno a esta primera edición: “La fuerza de Expoagro para llegar a todos lados nos da mucha visibilidad y nos permite acercar este evento a productores de distintos puntos del país. Esta alianza entre Galicia, Gananor Pujol y Exponenciar potencia la convocatoria y genera un espacio con jugadores muy importantes del sector. Las expectativas son muy altas, no solo de nuestra parte, sino también entre los productores, clientes y amigos con los que venimos conversando”.

Cómo seguir el remate

Quienes no puedan participar presencialmente podrán seguir la subasta en vivo a través de Canal Rural y vía streaming por GananorPujol.com y Expoagro.com.ar, ampliando la participación a productores y compradores de todo el país.

Con más de 13.000 cabezas filmadas, el respaldo de Galicia, la experiencia comercial de Gananor Pujol y la fuerza de Expoagro, mañana comenzará una nueva apuesta destinada a generar negocios y fortalecer el vínculo entre los distintos protagonistas de la ganadería argentina.