El Provincial: Llego el modulo habitacional para el Destacamento de Policia

La Municipalidad de Nueve de Julio informo que este miercoles llego módulo habitacional que será destinado al funcionamiento del Destacamento de Policia de la localidad de El Provincial.

Segun describieron, durante esta semana, se llevaron adelante los trabajos de colocación de los pilotes que conformarán la base sobre la cual será instalado.

En estos momentos, se aguarda el fraguado del hormigón de los pilotes y, una vez cumplido ese proceso, se procederá a colocar el módulo sobre la estructura de base.



Los trabajos se desarrollan luego de las reuniones mantenidas con vecinos de la comunidad, en las que se analizaron distintas necesidades vinculadas a la seguridad y se coordinaron acciones para reforzar la presencia preventiva en la localidad.

La iniciativa permitirá mejorar las condiciones operativas del servicio policial y fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en El Provincial, donde en las últimas semanas ya se habían reforzado los patrullajes.