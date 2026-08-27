97ª EXPO RURAL: El Concurso de Asadores trae tradición, fuego y sabores que vuelven a encontrarse en la Expo Rural de Bolívar

La Sociedad Rural de Bolívar prepara una nueva edición de su tradicional Concurso de Asadores, una de las propuestas que ya forma parte de la identidad de la Expo y que cada año convoca a participantes y público en torno a una de las costumbres más arraigadas de nuestra cultura: el asado.

La competencia se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre, desde las 7:30 horas, en el predio de la Sociedad Rural de Bolívar. La convocatoria ya genera gran expectativa y quedan pocos lugares disponibles para quienes quieran participar, por lo que quienes aún no se han anotado y quieran ser parte de esta edición deberán apurarse y comunicarse al 2314-613107.

Como en cada edición, los participantes serán evaluados por un jurado designado especialmente para el concurso. Los puntajes se otorgarán teniendo en cuenta distintos aspectos del desempeño de cada asador, entre ellos: la vestimenta, la higiene, la conducta y la forma de asar, poniendo en valor tanto la técnica como la presentación y el desarrollo de la tarea frente al fuego.

El certamen tendrá importantes premios para quienes obtengan las mejores puntuaciones: el primer puesto recibirá $600.000, mientras que el segundo premio será de $400.000.

Una vez que el jurado determine quién es el mejor asador de la jornada, llegará otro de los momentos esperados por el público: la carne será puesta a la venta para que los visitantes puedan disfrutar del resultado de la competencia.

El Concurso de Asadores cuenta con el auspicio de Distribuidora Calderón e Hijos, cuyo acompañamiento contribuye al desarrollo de esta propuesta que año tras año convoca a la comunidad y mantiene viva una tradición profundamente ligada a nuestra identidad.

El Concurso de Asadores se consolida así como una de las propuestas tradicionales de la Expo Rural de Bolívar, donde el fuego, la carne y el encuentro vuelven a ser protagonistas de una jornada que celebra nuestras costumbres y nuestra identidad.