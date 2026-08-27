Municipio Cercano en 12 de Octubre: Eduacion vial, Salud y asesoramiento a vecinos e instituciones

El programa Municipio Cercano continúa acercando servicios, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos de las distintas localidades del distrito.

Durante la mañana de hoy, miércoles 26 de agosto, la propuesta se llevó adelante en 12 de Octubre, donde distintas áreas municipales brindaron información, orientación y acompañamiento a los vecinos, facilitando el acceso a trámites, consultas y diferentes servicios.



Además, se realizaron acciones de promoción comunitaria y recorridas por comercios e instituciones de la localidad, con el objetivo de conocer sus inquietudes, actualizar información y fortalecer el vínculo con la comunidad.

De esta manera, Municipio Cercano continúa recorriendo las localidades del partido, acercando la gestión municipal y generando espacios de contacto directo con los vecinos.