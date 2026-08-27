Aseguran que en la provincia de Buenos Aires, 58 municipios exhiben un mayor exceso hídrico, entre ellos 9 de Julio

La provincia de Buenos Aires se prepara para enfrentar un escenario climático complejo. Según un informe del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, existe una probabilidad superior al 90% de que el actual fenómeno de El Niño evolucione hacia una intensidad «Muy Fuerte» durante la primavera y el verano 2026/27.

La preocupación es aún mayor porque buena parte del territorio bonaerense ya presenta un elevado nivel de humedad acumulada. De los 92 municipios relevados, 58 registraron durante este año precipitaciones superiores a sus medias mensuales históricas, mientras que diez distritos presentan los mayores excedentes hídricos de toda la provincia.

Frente a este panorama, el gobierno bonaerense puso en marcha un Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, orientado a reforzar el monitoreo hidrometeorológico, ejecutar tareas preventivas y sostener obras destinadas a reducir el impacto de posibles inundaciones sobre centros urbanos y zonas productivas.

Un Niño que podría ser histórico

Para elaborar el diagnóstico, la Provincia tomó como referencia la última actualización del Centro de Predicción Climática de la NOAA, publicada el 13 de agosto. El organismo confirmó que las condiciones de El Niño se encuentran presentes desde mediados de este año y continúan fortaleciéndose.

Los modelos climáticos utilizados proyectan anomalías cercanas a los 2°C en la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial, un valor que permitiría clasificar al evento como «Muy Fuerte», una categoría alcanzada por muy pocos episodios en las últimas siete décadas.

Suelos saturados y lluvias por encima de lo normal

El informe también advierte que las lluvias extraordinarias registradas durante 2026 dejaron una situación de alta vulnerabilidad hídrica.

Según la Mesa de Riesgo Hídrico de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en abril siete municipios recibieron más del 50% de la precipitación anual promedio y, para junio, más del 30% de los distritos relevados ya habían superado sus medias mensuales de lluvia.

Como consecuencia, amplias zonas del noroeste, centro y sudeste bonaerense presentan suelos saturados, una condición que incrementa significativamente el riesgo de anegamientos e inundaciones frente a nuevas precipitaciones intensas.

La información satelital obtenida mediante la plataforma SMAP de la NASA también confirmó un aumento sostenido de la humedad superficial del suelo desde abril. Hacia agosto, una extensa porción del centro y este bonaerense ya aparecía clasificada como húmeda o directamente saturada.

Los municipios con mayor exceso hídrico

El relevamiento provincial identifica diez partidos con los mayores niveles de excedentes hídricos.

El ranking es encabezado por: