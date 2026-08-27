La Intendente Gentile asistio a la presentación del Plan Provincial de prevención «Fenómeno climático el Niño»

La Ia ntendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, participó este miércoles del acto encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, donde se presentó el plan provincial de políticas de prevención y mitigación ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.

La iniciativa contempla una inversión provincial superior a los $2,3 billones y busca fortalecer las acciones de prevención, monitoreo y respuesta frente a eventuales precipitaciones intensas e inundaciones. Durante el encuentro, se destacó la importancia de coordinar las acciones entre las distintas áreas de la Provincia y los 135 municipios bonaerenses.

Cabe destacar que del informe 10 municipios están en un situación hídrica compleja, entre ellos 9 de Julio donde se subrayo que el 61% del distrito sufre situación hídrica.

En este marco, se anunció la creación de una mesa interministerial integrada por organismos provinciales vinculados a infraestructura, seguridad, ambiente, salud, desarrollo agrario y social, entre otros, con el objetivo de fortalecer la gestión del riesgo y mantener un vínculo directo con los gobiernos municipales.

Entre las principales medidas se incluyen trabajos hidráulicos, monitoreo permanente de lluvias y niveles de las cuencas, sistemas de alerta temprana, incorporación de estaciones meteorológicas y entrega de equipamiento para fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta de los distritos. También se informó sobre la disponibilidad de recursos para emergencias, entre ellos 11 helicópteros, 427 embarcaciones de rescate acuático, 543 móviles de emergencia y drones para relevamientos.

Durante la presentación, las autoridades provinciales señalaron que los estudios científicos estiman una alta probabilidad de que se registre un evento de gran intensidad hacia el final de la primavera y el comienzo del verano.

La participación de la intendenta María José Gentile permitió acompañar este ámbito de coordinación y conocer las acciones previstas para fortalecer la prevención y la respuesta ante posibles contingencias climáticas en el territorio bonaerense.

Desde el municipio aseguran que esta limpiando canales

En ese marco, el Municipio de Nueve de Julio informo que lleva adelante acciones locales orientadas a fortalecer la prevención y mitigar los posibles efectos de eventos climáticos de gran intensidad. Entre ellas, se encuentran los trabajos de limpieza y mantenimiento de canales y el alteo en la localidad de French, a los que se sumarán progresivamente otras intervenciones en distintos puntos del distrito, de acuerdo con las necesidades detectadas y las prioridades establecidas para mejorar el escurrimiento y la respuesta ante posibles contingencias hídricas.

Estas tareas forman parte de una estrategia de prevención que busca anticiparse a escenarios de lluvias intensas, fortaleciendo la infraestructura y las condiciones de respuesta en las localidades y zonas rurales del partido.