Se dio la primera reunión de la denominada Mesa Local Intersectorial

La Municipalidad de Nueve de Julio informo que se desarrollo el primer encuentro de la Mesa Local Intersectorial, desde donde se busca abordar políticas de prevención y abordaje de las violencias por razones de género.

Conforme se detallo se trata de un espacio destinado a articular el trabajo de distintas instituciones y sectores de la comunidad; espacio promovido y organizado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En este marco, se desarrolló una jornada de trabajo bajo la modalidad de taller, en la que se avanzó en la definición de los principales ejes temáticos que orientarán el funcionamiento de la Mesa, con especial atención a la prevención, el abordaje y las estrategias de salida de las situaciones de violencia.



Durante el encuentro también se trabajó sobre los distintos sectores que estarán involucrados, sus aportes y responsabilidades, así como sobre la organización y los tiempos de funcionamiento de este espacio de articulación.

La jornada contó con la participación de representantes de distintas áreas vinculadas a la salud y la educación pública, desarrollo comunitario y concejales, entre otros actores, promoviendo una mirada integral y territorial sobre las situaciones de violencia por razones de género.

Las Mesas Locales Intersectoriales constituyen un dispositivo territorial que busca poner en relación los saberes, experiencias y trayectorias de las instituciones y organizaciones comunitarias, con el objetivo de generar las articulaciones necesarias para diseñar estrategias de prevención, promoción y abordaje.