Este sabado se deja inaugurado el local de los UTV Segway

Los vehículos UTV han cobrado importante notoriedad en el ultimo tiempo a nivel mundial, y Argentino no es menor. Estas unidades equipadas para transitar en cualquier tipo de terreno, si bien se crece su uso mas en la época estival de verano, en el campo, están comenzando a ser parte del escenario rural, en especial para las labores con la ganadería y otros tipos de actividades.

En ese marco, este sábado 25, a partir de las 17 horas, la empresa nuevejuliense El Portal Vendedor, también distribuidor oficial de motos RVM. llevará adelante la presentación oficial de los UTV Segwan, una reconocida marca de origen estadounidense que ya esta en el pais, y desembarca en la ciudad.

En 9 de Julio, en el marco de lo que fue la Expo Rural 2025, se pudieron apreciar, y esta oportunidad ya van a estar disponibles para el publico local y de la región.

Ezequiel Salao, de la empresa Portal Vendedor, detallo a El Regional Digital, que unidades para dos personas y hasta para transportar seis personas. Son vehículos con conectividad, lo que los convierte en diferente. permite limitar la velocidad, y una serie de características únicas en el mercado, con una muy buena pantalla.

La firma local, que se desempeña como agente oficial de la marca, invita a toda la comunidad a participar de este evento abierto, donde se podrán conocer de cerca estos innovadores vehículos.

La presentación se realizará en su sede ubicada en Av. Cardenal Pironio 823, en 9 de Julio.