Este fin de semana comienza el Torneo de Primera A, «Copa Centenario Club Atlético French»

Este viernes 26 da inicio el Torneo de Primera A para la temporada 25/26, donde se pone en juego la Copa «Centenario Club Atlético French», donde el certamen se disputará con partidos de ida y vuelta, y al igual que en la temporada anterior, los ocho mejores equipos en la tabla de posiciones accederán a los playoffs, para si ir en búsqueda del campeón del torneo.

Para este campeonato se suma el Club Atlético Patricios, que tras ascender, jugara su primer partido, precisamente este viernes 26 como visitante ante el Club Libertad, como partido adelantado, debido al diagrama que entrega la Policía Comunal para la cobertura de los distintos encuentros, ya que el día sábado 27 se jugara la 6ta. fecha del Ascenso.

Algunos de los cotejos, teniendo en cuenta la disputa simultánea del Ascenso, se disputarán los días viernes y sábados, en tanto que el valor de las entradas general será de $ 6.000 y de $ 4.000 para jubilados.

En cuanto al receso de verano, la LNF, informo que este año solo serán 15 días a diferencia de 30 como fue en los últimos torneos. En el inicio el Club Atlético 9 de Julio al tener su estadio suspendido por dos fechas, tras haber recibido una sanción, oficiara como local en el Estadio «Juan Ángel Maldonado» del Club San Agustín.

Primera Fecha

Viernes 26: 20,30 hs.

Libertad Atl. Patricios.

Domingo 28: 16,00 hs.

French – Naón

Atl. 9 de Julio – San Martín

Alvarez – La Niña

Once Tigres – San Agustín

Quiroga – El Fortín