Este domingo se disputa la Maraton 21K «Ciudad de 9 de Julio»

El atletismo estará de fiesta el próximo fin de semana en la ciudad de 9 de Julio, con la 7ma. edición de los 21 k. y que se completara con una carrera de 7 kms.

La actividad dará inicio ya el día el sábado 25 cuando en la mañana se comience a entregar los kits de carrera a los atletas locales, mientras que a las 16.30hs. sobre calle Libertad frente al palacio municipal, comenzara a darse carreras para personas con discapacidad, adultos mayores, alumnos de primaria; mientras que el domingo 26 de abril desde las 9 hs se correrá la 7ma edición de los 21 y 7 K.

La competencia tiene la organización de los atletas José Ramírez, Héctor Benítez y Leandro Moretti, a lo que se suma la Municipalidad de 9 de Julio que a través de distintas areas, como Deportes, Transito, GUM, Cultura, entre otros y la sumatoria de instituciones de bien publico, además de empresas y comercios, que hacen posible que la competencia pueda desarrollarse.

Conforme se conoció, ya se han inscripto unos 800 atletas y desde la organización espera superar los 900, y el plazo máximo de inscripción cierra esta noche

Como era de esperar, creció la cantidad de inscriptos, superando los 800, y desde la organización está el deseo de llegar a los 900.

Cabe destacar que la ultima edición la gano el atleta Miguel «Mito» Guerra, de la ciudad de 25 de Mayo, que ya llega tres competencias ganadas en el circuito nuevejuliense.

Este año se incluyo la participación de los mas chichos. El objetivo es que comiencen a ser parte y a disfrutar el correr, explicaron los organizadores, para ello se abrio una promoción con una inscripción 2×1, se inscriben dos y paga uno, para la prueba de los 7 kilómetros.

Estas inscripciones se realizan en Athlon, Cavallari y Robbio.

Además la Escuela que cuente con más estudiantes inscriptos con la promo 2×1 en la modalidad 7K, recibirá un premio, informaron

Cronograma de actividades

SABADO 25

A las 16.30 participarán de una prueba de 100 metros personas con discapacidad y adultos mayores. En tanto a las 17 hs correrán alrededor de Plaza Belgrano, destinada a alumnos de escuelas primarias, con entrega de premios.

DOMINGO 26

A las 9hs. se correrá la 7ma edición de los 21 y 7K de la ciudad de 9 de Julio, utilizando el circuito homologado, con largada y llegada desde Av Mitre y Libertad.