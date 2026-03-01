Estatales bonaerenses fueron convocados a paritarias pero ratificaron el paro del 2 de marzo

La ATE bonaerense confirmó que fue convocada a retomar la negociación salarial con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pero ratificó el paro y la movilización previstos para el 2 de marzo, en una protesta que el gremio atribuye al ajuste del presidente Javier Milei. La medida se inscribe, sin embargo, en plena discusión paritaria con la gestión del gobernador Axel Kicillof.

La decisión fue adoptada en una reunión del Consejo Directivo provincial del sindicato, que definió avanzar con la huelga y una movilización hacia el Puente Pueyrredón mientras exige la continuidad urgente de las negociaciones salariales para evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo de los estatales bonaerenses.

Desde el gremio argumentaron que la medida responde al deterioro de los salarios frente a la inflación y al impacto de los aumentos tarifarios impulsados por el Gobierno nacional, al que responsabilizan por la depreciación de los ingresos del sector público y la reducción de fondos destinados a la provincia. En ese marco, también reclamaron la restitución de recursos y medidas fiscales que graven a los sectores de mayores ingresos.

el conflicto se desarrolla en un contexto complejo para la administración bonaerense, que enfrenta uno de los inicios de año más tensos en su relación con los gremios estatales tras seis años de gestión. ATE, junto a sindicatos docentes y judiciales, impulsa medidas de fuerza en el comienzo del calendario laboral, lo que incrementa la presión sobre la negociación paritaria con el Ejecutivo provincial.