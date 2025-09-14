Esta tarde retoma el torneo del Ascenso 25/26
Desde las 15hs. se disputa la 5ta. fecha del torneo de Ascenso que viene de dos fin de semana sin jugar, en primer lugar por iclemencias climaticas y luego por las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
El Torneo cuenta con tres punteros, Dudignac, que en esta fecha, esa libre; 12 de Octubre y 18 de octubre, los tres cuentan con 9 unidades.
En el Provincial, 18 de Octubre recibe a Compañía Gral. Buenos Aires, en cancha de El Fortin, Defensores de la Boca recibe al otro puntero, 12 de Octubre y en el Estadio Abel Del Fabro, donde Dennhey hace de local, recibe a Defensores de Sarmiento.
QUINTA FECHA
18 de Octubre – Compañía Gral. Bs. As.
Def. de la Boca – 12 de Octubre
Dennehy – Def. de Sarmiento
Libre: Dudignac.
Posiciones del torneo
Atl. Dudignac 9
18 de Octubre 9
12 de Octubre 9
Compañia Gral. Bs. As. 4
Def. Sarmiento 3
Union Dennehy 1
Def. de la Boca 0
