14/09/2025   Deportes

Esta tarde retoma el torneo del Ascenso 25/26

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Desde las 15hs. se disputa la 5ta. fecha del torneo de Ascenso que viene de dos fin de semana sin jugar, en primer lugar por iclemencias climaticas y luego por las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

El Torneo cuenta con tres punteros, Dudignac, que en esta fecha, esa libre; 12 de Octubre y 18 de octubre, los tres cuentan con 9 unidades.

En el Provincial, 18 de Octubre recibe a Compañía Gral. Buenos Aires, en cancha de El Fortin, Defensores de la Boca recibe al otro puntero, 12 de Octubre y en el Estadio Abel Del Fabro, donde Dennhey hace de local, recibe a Defensores de Sarmiento.

QUINTA FECHA
18 de Octubre – Compañía Gral. Bs. As.
Def. de la Boca – 12 de Octubre
Dennehy – Def. de Sarmiento
Libre: Dudignac.

Posiciones del torneo

Atl. Dudignac 9

18 de Octubre 9

12 de Octubre 9

Compañia Gral. Bs. As. 4

Def. Sarmiento 3

Union Dennehy 1

Def. de la Boca 0

Deja un comentario