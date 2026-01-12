Escuelas Abiertas de Verano en 9 de Julio: La matricula es de 250 alumnos

Cuando han pasado tan solo 10 días del inicio de la edición 2026 de Escuelas Abiertas de Verano (EAV) en 9 de Julio, desde la Coordinación del programa educativo y la Inspección distrital de Educación, se mostraron sorprendidos con el número de alumnos que se han sumado y esperan que el numero crezcan a medida que corren los días.

Las EAV comenzaron el pasado viernes 2 de este mes de enero y cierran el viernes 30 del corriente y se desarrolla en distintas sedes en la ciudad y en las localidades de Facundo Quiroga, Carlos María Naon, Dudignac y Morea. Mientras que en la ciudad cabecera en Escuela N° 30 y el Centro Educativo N° 801 (Pibelandia) y N° 802 (Rayuela).

Al respecto este lunes la Inspectora jefe Distrital, Gabriela Tiani, acompañada del Coordinador del programa, Agustín González, visitaron Pibelandia, donde junto a su directora, Agustina López, dialogaron con la prensa, donde Tiani explico que las EAV son actividades recreativas y artística, y en el caso de Pibelandia se cuenta con la posibilidad de contar con el natatorio.

Según detallo el programa se cumple con éxito y semana a semana se aumenta la matrícula de alumnos y es a lo que apuntamos formando parte.

En tanto que el Coordinador de EAV, informo que al día de hoy lunes se cuenta con una matrícula de más de 250 alumnos, esto creció muy bien, recordando que se había iniciado con 150 chicos en las EAV 2026.

En tanto que la directora, Agustina López detallo que las actividades comienzan a partir de las 8 horas y finaliza el primer turno a las 12 con desayuno y almuerzo y a las 13hs ingresa el segundo turno, desarrollando las mismas actividades recreativas y artísticas, explico.

Cabe destacar que el Programa Escuelas Abiertas de Verano es impulsado por la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en el distrito interactúa con la Inspección de Jefatura Distrital, el Consejo Escolar y el Municipio, en este caso aportes que se realizaron, provenientes del Fondo Educativo de la provincia.