Escuela Municipal de Artes y Oficios Dudignac busca ampliar la oferta de talleres y abrió la convocatoria para el ciclo 2026

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Educación, informo que se encuentra abierta la convocatoria a la comunidad de Dudignac para presentar propuestas y proyectos en el marco de la Escuela Municipal de Artes y Oficios “María Elvira Pico Peláez”.

La iniciativa está destinada a personas con saberes en oficios y/o con experiencia en talleres recreativos y artísticos, orientados a todas las edades, con el objetivo de ampliar la oferta formativa y cultural en la localidad.

Las propuestas podrán presentarse hasta el 15 de enero de 2026 y serán evaluadas por el equipo de la Escuela Municipal, en función de su viabilidad y aporte a la comunidad.

Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2317 610082, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o escribir al correo electrónico direduc9dejulio@gmail.com