Escándalo en Tandil: más de 200 estafados con entradas truchas para ver a la Selección

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires incautó entradas falsificadas durante la previa del partido entre Argentina y Panamá. Entre esas estaban las que portaban más de 200 personas que habían viajado en varios micros desde Tandil y que, según contaron a varios medios, habían pagado 70 mil pesos cada una. “Jugaron con la ilusión de los chicos, esto es irrecuperable”, se quejaban varios damnificados en las cámaras de TV, mientras veían como el personal de seguridad rompía las entradas truchas frente a sus ojos.

De acuerdo al relato de los afectados, habían comprado las entradas en la ciudad de Tandil a un particular llamado Marcos Carrillo. Un hombre marplatense contó a La Voz de Tandil que “el contacto de Carrillo me lo pasó un muchacho de Tandil que lo conocía porque habían hecho viajes anteriores a ver a la Selección en otro momento”.

El damnificado confirmó que desde Tandil salieron cuatro colectivos con destino al Monumental con unas 240 personas que pagaron 70 mil pesos cada una para ver el partido entre las selecciones de Argentina y Panamá.

El hombre expresó que “se jugó con un montón de gente. Yo estoy con mi hijo y un amiguito de él, de 11 y 10 años. Eso es irrecuperable, jugar con la ilusión de ellos. Eso no tiene precio”. Agregó que “las entradas las retiramos en su domicilio [el de Marcos Carrillo] en Tandil, nunca lo vimos en el estadio. No creo que él haya viajado. De los que fuimos de Tandil, no entró casi nadie”.

“El que nos vendió las entradas es conocido”

Otro tandilense que viajó contó que “la persona que nos vendió los tickets es conocida porque siempre hace los viajes con los hinchas de River. Todo fue normal hasta que llegó el momento de pasar por los molinetes y nos empezaron a rechazar las entradas”.

El hombre relató a El Diario de Tandil que “al ver que no pasaban las entradas, comenzamos a recorrer los molinetes y en todos las rechazaban, por lo que muchos se desesperaron y al ver el lio que se estaba armando, los de seguridad rompían las entradas”.

El afectado confió en que “como lo conocemos [a Carrillo] espero que nos devuelva la plata cuando estemos en Tandil”. (DIB)