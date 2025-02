«Es urgente generar reglas claras y medidas para fortalecer el agro

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano , participó de la Mesa Nacional del Trigo en Leones, Córdoba, donde brindó un discurso con un fuerte llamado a la acción para mejorar la situación de los productores y fortalecer la cadena agroindustrial.

Magnano destacó la importancia de este espacio de diálogo y expresó su orgullo por representar a Coninagro y sus federaciones asociadas. «Es un honor estar presente en esta mesa, intercambiar con toda la cadena es muy importante, sobre todo para los productores y para lo que representamos como institución», afirmó.

Un sector estancado y con altos costos

Desde una perspectiva personal, Magnano analizó el presente del sector y manifestó su preocupación por la falta de crecimiento en la producción. «Cuando uno revisa los números, prácticamente da vergüenza porque siempre hablamos de las mismas toneladas y de la misma área sembrada. Seguimos dando vueltas en un círculo vicioso del que no podemos salir», sostuvo.

Para el dirigente, la cadena productiva debe asumir la responsabilidad de generar cambios y dejar de buscar culpables externos. «Si no es la política, es la retención; si no es la retención, es otra cosa. Pero lo cierto es que todos habitamos el mismo suelo. Si no podemos resolver esto entre nosotros, será difícil que alguien de afuera venga a solucionarlo», advirtió.

Además, hizo hincapié en la necesidad de incrementar la superficie sembrada y los volúmenes de producción. «El trigo no solo es clave para la rotación de cultivos y el mantenimiento del suelo, sino que también genera un flujo de dólares fundamental para el país, especialmente en momentos de crisis económica», explicó.

Sin embargo, señaló que las condiciones actuales desalientan la inversión y afectan la rentabilidad de los productores. «Hoy, en muchas zonas, se produce a pérdida. Los costos son extremadamente altos, y los fletes resultan impagables, representando hasta un 20% del valor del trigo en distancias de 300 km», alertó.

Éxodo de productores y concentración del sector

Uno de los puntos que más inquieta a Magnano es la creciente concentración del sector agropecuario, lo que provoca un éxodo de pequeños y medianos productores. «La concentración no es un problema exclusivo del campo, sino del sistema económico global. Sin embargo, debemos generar herramientas para minimizar sus efectos y evitar la desaparición de productores», sostuvo.

En este sentido, reconoció como positiva la reciente reducción de retenciones al agro implementada por el Gobierno, pero pidió avanzar con nuevas medidas. «Es un paso en la dirección correcta, pero sería una señal aún mejor eliminar definitivamente las retenciones al trigo. Hablamos de 200 millones de dólares que el productor reinvertiría en mayor producción y desarrollo», explicó.

Asimismo, instó a las provincias y municipios a acompañar el esfuerzo del sector. «El productor lleva más de 20 años aportando retenciones, es momento de que cada nivel de gobierno asuma su responsabilidad y genere condiciones más favorables para la producción», enfatizó.

Reformas necesarias para un sector más competitivo

Magnano cerró su intervención con un pedido de reglas claras y medidas concretas para fortalecer la producción agropecuaria. «Necesitamos seguridad jurídica, reducción de impuestos y leyes clave como la de semillas y fertilizantes. Todo esto con el foco puesto en mantener a los productores en el campo, porque eso le hace bien al país», concluyó.

El evento en Leones reafirmó la importancia del trigo en la economía argentina y dejó en claro que el sector productivo exige cambios estructurales para recuperar su competitividad y garantizar su futuro.