Encuentran sin vida a un transportista, que estaba estacionado con su camión desde el ultimo sábado en el lugar del hecho

Un hecho que genero conmoción en la tarde de este lunes en la ciudad de 9 de Julio al conocerse que un transportista apareció sin vida en su transporte el cual estaba estacionado desde el día sábado en el playón de la empresa de combustibles ubicada en ruta provincial 65 y Av. Eva Peron.

Conforme a información policial, se trata de un hombre oriundo de la ciudad de Buenos Aires, y quien estaba al mando de un transporte de gas licuado, por lo que al no reportaba el sistema de seguridad de la empresa de transportes, personal de la empresa se acerca hasta la ubicación del transporte y lo encuentra sin vida dentro del habitáculo del camión.

El fallecimiento seria por causas naturales, sin embargo hay una IPP Caratulada «Averiguaciones causales de muerte», con intervención de la UFI Nº3 de Mercedes